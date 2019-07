Willian Paulista aposta em força da Chapecoense para sequência difícil no sub-20

Disputando tanto o Campeonato Brasileiro sub-20 como as quartas de final do Catarinense da categoria, a equipe da Chapecoense encara um calendário complicado, com jogos muito próximos uns dos outros. Nessa semana, a Chape entra em campo três vezes. Uma foi na última quarta-feira (10), os outros dois confrontos estão marcados um para o sábado e outro para domingo. O meia Willian Paulista falou sobre essa situação.

“O desgaste atrapalha muito, porque todos os jogos exigem uma intensidade muito alta. Com essa sequência de jogos, chega uma hora que a cabeça pensa mas o corpo não acompanha. Mas temos um bom grupo que consegue suprir as necessidades quando necessário”, disse.

No campeonato estadual, a Chapecoense terminou a fase classificatória com a melhor campanha. Com 31 pontos em 16 jogos. O time de Chapecó terminou essa etapa com o melhor ataque do torneio (37 gols) e a melhor defesa (17 gols). Pelas quartas de final encaram a equipe do Brusque em partidas de ida e volta. O atleta também comentou sobre as expectativas para os duelos.

“Esperamos dois confrontos muito equilibrados e difíceis. Mesmo o Brusque tendo classificado em último, sabemos que em mata- mata a história é diferente. Por isso vamos entrar atentos para conseguirmos construir os resultados e consequentemente a classificação”, contou.

No campeonato brasileiro sub-20, a Chapecoense soma uma vitória e duas derrotas. Apenas a seis pontos do líder Corinthians e um atrás do primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase. O torneio conta com 20 equipes e cada um dos times se enfrentam em turno único. As oito melhores equipes se classificam para as fases de mata-mata. Willian falou sobre a atuação do time catarinense até aqui na competição.

“Começamos o campeonato mostrando um bom futebol, porém, não aproveitamos as chances que tivemos e por isso sofremos duas derrotas. Na minha opinião, o campeonato brasileiro é um campeonato mais difícil, porque além de ser um campeonato a nível nacional, contém equipes com mais estrutura e com uma boa rodagem dos atletas devido às grandes competições que jogam”, revelou.

Pelo campeonato brasileiro, a Chapecoense encara o Grêmio nesse sábado (13), às 15h.