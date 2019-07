Parada da Copa América tem mais perdas que chegadas no Fortaleza

Após parada para a Copa América, é chegado o retorno do Brasileirão. O Fortaleza aproveitou esse recesso para recuperar jogadores que vinham lesionados e dar descanso para os demais atletas., já que o Tricolor vem de quatro competições este ano. Nelas, faturou os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, além de ter sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e estar competindo no próprio campeonato nacional.

Depois de doze dias de folga, os jogadores se reapresentaram no CT Ribamar Bezerra, com a presença de jogadores que estavam em processo de transição após lesões. Mas as boas campanhas tanto no estadual quanto no torneio regional, trouxeram suas consequências: atletas importantes do elenco se despediram da torcida leonina.

Saídas sentidas

Jogadores que se destacaram e eram importantes no esquema tático do técnico Rogério Ceni já não se encontram no time. São nomes como o de Júnior Santos, Marcinho, Dodô e Patrick, além de Matheus Alessandro, que estava emprestado pelo Fluminense até o fim do ano, mas foi negociado com uma equipe da Coreia do Sul.

Inclusive, o técnico tricolor comentou sobre a perda de jogadores. Rogério lamentou a saída de atletas que, segundo ele, 'compreendiam o sistema de jogo' e afirmou que o Fortaleza se encontra 'menos pronto' que antes da parada para a Copa América. O comandante do Leão espera que novo jogadores possam chegar para que assim, possibilite mais opções para alterações durante os jogos.

Única contratação

Sim, apesar das cinco baixas na equipe, o Tricolor só acertou a contratação de um atleta. O argentino Mariano Vázquez foi contratado após passagem pela equipe colombiana do Deportivo Pasto. Atacante de 26 anos, ele chega para disputar espaço ofensivo e com a expectativa de que possa ganhar titularidade. Mariano é o terceiro estrangeiro no elenco, que já conta com o Juan Quintero e o uruguaio Santiago Romero.

Amistoso cearense

O Fortaleza realizou apenas um amistoso, contra o Ferroviário, líder de seu grupo na Série C, e o Leão venceu por 2 a 1. O jogo serviu para dar ritmo aos atletas antes da volta do Brasileirão e os gols foram marcados por Felipe e Roger Carvalho; James Dean fez o gol do Tubarão.

Para matar a saudade dos torcedores, o Leão do Pici volta a campo neste sábado (13), às 17h, contra o Avaí. Pela 10ª rodada do Brasileirão, jogam no Castelão. A equipe cearense está a dois pontos da zona de rebaixamento e precisa da vitória para se distanciar dela.