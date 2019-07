Com G-4 na mira, Ponte Preta recebe Oeste no Moisés Lucarelli pela Série B

A Ponte Preta vai receber, nesta sexta-feira (12), às 21h30, o Oeste, no Moisés Lucarelli pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A Macaca quer retomar seu quarto lugar, que agora é ocupado pelo Sport, que já jogou na rodada. Do outro lado, o Rubrão busca o segundo triunfo dos últimos cinco jogos.

Sem estreia na Ponte

O técnico Jorginho não poderá contar com o atacante João Carlos, a única contratação no recesso, já que a situação do jogador ainda não foi regularizada.

O atacante Roger ressaltou que a equipe está preparada para voltar aos gramados.

"A equipe está bem. Tivemos quase 21 dias de treinamento, todo mundo está na ponta do casco. Fizemos o que tinha de ser feito. Foi bom o descanso para arejar a cabeça. Estamos ansiosos para voltar, gostamos de jogar, e o Majestoso deve estar lotado amanhã".

Provável escalação: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton, Abner; Edson, Gerson Magrão, Camilo, Matheus Vargas; Marquinhos, Roger.

Desfalques assombram Renan

O ténico do Rubrão não poderá contar com o atacante Gabriel, por conta de uma lesão muscular, e com o zagueiro Kanu, suspenso com o terceiro cartão amarelo.

Além disso, Maracás foi negociado com o Paços de Ferreira e o atacante Bruno Xavier para o Rio Ave, ambos do futebol português.

O meia Elvis espera que o time, mais uma vez, possa realizar um bom jogo contra a Ponte.

"Os confrontos com a Ponte Preta são sempre ótimos jogos, de muita disputa. Jogamos bem contra eles e eles também fazem boas partidas. Chegou a hora de ganharmos lá deles esse ano pra podermos embalar nessa volta de competição".

Provável escalação: Glauco; Cicinho, Thiago, Cléber Reis (Caetano), Alyson; Lídio, Thiaguinho, Elvis; Roberto, Bruno Paraíba, Bruno Lopes.