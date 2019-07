Antony é desfalque em treino do São Paulo e Raniel aguarda regularização para estreiar 

O jovem atacante Antony foi poupado no treino desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda. O jogador do São Paulo fez, segundo informações do próprio clube, um trabalho interno, mas não preocupa para o clássico deste sábado, contra o Palmeiras.

Quem também não apareceu foi o goleiro Lucas Perri, por conta de dores que sentiu na última quarta-feira (10), e o volante Willian Farias, com uma mialgia na coxa esquerda.

Na última terça-feira (9), a equipe realizou um jogo-treino contra o São Bernardo e o técnico Cuca utilizou, pela primeira vez, o recém-chegado Raniel, no lugar de Alexandre Pato. Ele espera regularização no BID (Boletim Informativo Diário) para conseguir estar a disposição do comandante para o Choque-Rei.

Só o aquecimento foi aberto para a imprensa. A provável escalação para o jogo deste sábado (13) é: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes; Antony, Alexandre Pato, Pablo. Essa foi a equipe titular que Cuca usou nos testes nesta pausa.

​

Em sua apresentação, no início da semana, Raniel já demonstrou interesse em atuar no clássico. "Estava treinando, passei dois dias sem treinar para resolver as coisas. Estou bem. Claro que o pessoal da preparação física sabe o que precisa para jogar. Eles vão passar tudo e espero que, eu estando ou não em campo, que o São Paulo saia com a vitória", declarou.