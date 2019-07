Em clássico goiano, Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam em situações distintas

Nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Atlético-GO recebe o Vila Nova neste sábado (13), no Antônio Accioly, às 16h30 (de Brasília). O confronto é válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira partida das equipes após a pausa para a Copa América.

As equipes já se enfrentaram 244 vezes. O Dragão leva vantagem, com 81 vitórias, contra 74 do Vila. Além disso, ocorreram 89 empates. Na última vez que se enfrentaram, em 7 de abril deste ano, o Atlético-GO venceu por 1 a 0. A partida foi válida pelo Campeonato Goiano.

O responsável por comandar o clássico será o paulista Luiz Flávio de Oliveira, que é da FIFA. Seus auxiliares serão: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro será Breno Souza.

Atlético-GO quer vaga entre os primeiros da tabela

O Dragão ocupa o sexto lugar na tabela, com 14 pontos conquistados. Está a apenas dois pontos do Sport, último colocado no G-4. Na última partida antes da pausa, venceu o Cuiabá fora de casa por 1 a 0.

O zagueiro Lucas Rocha retorna no lugar de Oliveira. Recém-contratado, André Castro entra na vaga de Pedro Bambu. Jorginho, recuperado de lesão, volta para a saída de Jarro Pedroso. O centroavante Pedro Raul também está de volta no lugar de Gilsinho.

O técnico Wagner Lopes falou sobre as expectativas para a partida: “Espero bastante atitude. É saber rodar a bola e fazer a circulação correta. Ter leitura de jogo melhor, brigar em todos os momentos do jogo, você ser organizado, principalmente na compactação quando está sem a bola” disse.

A provável escalação é: Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho; Matheus, Pedro Raul e Mike.

Vila Nova quer fugir da temida zona de rebaixamento

A equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com 10 pontos. Enquanto o rival está próximo do G-4, o Vila está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Na última partida, bateu o São Bento no Olímpico por 1 a 0.

Se mantiver a estrutura da formação que vinha atuando, o técnico Eduardo Baptista terá o meio-campo com Joseph, Ramon e Alan Mineiro. Contudo, existe a possibilidade de Neto Moura entrar para a saída de um dos atacantes — Mateus Anderson, Bruno Mota ou Gustavo Mosquito.

O meia Neto Moura falou sobre o clássico: “É um jogo difícil. Nós jogamos com eles e sabemos que eles têm um bom time. Mas precisamos impor nosso ritmo. A gente está precisando vencer. Estamos na parte quase lá de baixo e, por isso, precisamos vencer de qualquer jeito” disse.

A provável escalação é: Rafael Santos; Jefferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Hélder; Joseph, Ramon, Neto Moura (Gustavo Mosquito) e Alan Mineiro; Mateus Anderson e Bruno Mota.