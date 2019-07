CRB vence e afunda Guarani no Z-4 em volta da Série B

Na noite desta sexta (12), CRB e Guarani se enfrentaram pela nona rodada da Série B do Brasileirão, no estádio Rei Pelé. Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, os alagoanos venceram a partida por 2 a 1, gols de Alisson Farias e Willie; Michel Douglas marcou para a equipe paulista.

Buscando a vitória para seguir em busca do G4, o CRB não contou com a presença de seu atacante Léo Ceará por conta de uma virose, além de Dirceu Lucas suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já pelo lado do Bugre, duas estreias. O novo técnico da equipe, Roberto Fonseca e o atacante vindo do Vila nova, Michel Douglas. A equipe, penúltima na tabela, precisava da vitória para iniciar uma reabilitação no campeonato.

Início arrasador

Logo aos 6’, Alisson Farias marcou um belo gol para o CRB, após limpar a marcação e chutar com firmeza para abrir o placar. Após sofrer o gol, o Guarani buscou o empate com duas finalizações perigosas, mas sem sucesso.

Com boas finalizações para ambos os lados, a partida ficou equilibrada, mas as chegadas ofensivas dos alvirrubros eram mais perigosas, além de ficar mais com a bola. Nos minutos finais do primeiro tempo, mais gols. Em cruzamento na pequena área, o estreante Michel Douglas empatou para os visitantes, mas dois minutos depois, Willie deixou mais uma vez o CRB à frente no placar.

Domínio e vitória alvirrubra

Contando com o apoio da torcida e vendo um Guarani jogando com a pressão pelo resultado ruim, o time alagoano manteve a posso de bola, buscando aumentar a vantagem, entretanto sem muito perigo. O CRB conseguiu ter o domínio da partida e manteve o placar favorável, mantendo a invencibilidade contra o Bugre no Rei Pelé. Agora são três vitórias alagoanas e cinco empates.

E agora?

As duas equipes terão uma semana para trabalharem até os próximos jogos, quando o CRB enfrentará o Operário-PR, fora de casa. Já o Guarani novamente jogará mais uma vez fora de casa, enfrentando o Botafogo-SP, ambos os jogos acontecerão no dia 20 às 19h.