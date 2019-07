Invicto em casa, Bahia encara o Santos no retorno da Série A

Após a pausa para a Copa América, o Brasileirão está de volta. E na 10ª rodada, Bahia e Santos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Pituaçu. Enquanto o Peixe busca encostar no líder Palmeiras, o Tricolor Baiano mira entrar no grupo dos times que se classificam à Libertadores.

Bahia no ritmo

Apesar de ser a primeira rodada do Brasileirão após a Copa América, os comandados de Roger Machado já entraram em campo no meio de semana. Em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia enfrentou o Grêmio no jogo de ida, em Porto Alegre, e arrancou um empate por 1 a 1, deixando a disputa em aberto.

Com a possibilidade real da classificação às semifinais, o centroavante Gilberto foi questionado se o time deveria poupar jogadores na partida do Brasileiro. Para o atacante, autor do gol na Arena do Grêmio, o mais importante é manter o mesmo ritmo que o Bahia tem apresentado em campo, independente de quem jogue.

“Eu não sei o que o Roger está pensando. Acho que a gente tem que continuar na pegada que nós estamos, independente de quem comece os jogos. O time está cada dia mais qualificado. A chegada de Juninho e Guerra, Marllon e outros jogadores mostra que o grupo está se qualificando ainda mais. Isso é importante para que eles também tenham rodagem dentro do grupo e jogos, e isso faz com que a gente se fortaleça”, disse.

Mesmo não sabendo os onze iniciais, a certeza é que Nino Paraíba vai desfalcar o Tricolor. O lateral-direito sofreu uma entorse no tornozelo no jogo contra o Grêmio e está vetado. Ezequiel, lateral-direito de origem, e Flávio, volante, disputam a vaga. Além de Nino, o zagueiro Ernando e o atacante Rogério também são desfalques.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Ezequiel, Marlon, Juninho e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber (Arthur Caíke), Artur e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.

Santos com apenas um foco

Por ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, essa será a primeira partida do Santos após a Copa América. Ocupando a vice-liderança do Brasileirão, com 20 pontos, a equipe precisa do triunfo para encostar no líder e invicto Palmeiras (25).

O zagueiro Lucas Veríssimo destacou a importância dos treinamentos de Sampaoli na pausa do campeonato. Para Lucas, é de suma importância o triunfo em Salvador para o Peixe continuar na caça ao líder.

"Estamos preparados. Tivemos um período de treinos muito bom e o professor complementou sua estratégia. Agora vamos viajar para Salvador e, se Deus quiser, faremos um grande jogo para voltarmos com um bom resultado e seguirmos brigando pelo título", disse Lucas Veríssimo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: Everson (Vanderlei); Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Veríssimo e Jorge; Alison (Gustavo Henrique), Diego Pituca e Sánchez; Marinho, Sasha e Uribe. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem

Jean Pierre Goncalves Lima (RS) será o árbitro principal. José Eduardo Calza e Michael Stanislau (ambos do RS) são os auxiliares de Jean.

Vale lembrar que você acompanha todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil.