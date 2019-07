Com mistério na escalação, Flamengo recebe Goiás em Maracanã lotado

O Flamengo recebe o Goiás pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro contará com o apoio da sua torcida, que praticamente esgotou os ingressos e comparecerá em peso no duelo que será realizado às 11h deste domingo (14), no Maracanã.

Ocupando a 3ª posição, com 17 pontos conquistados em nove jogos, a equipe carioca está a três pontos do Santos e a oito do líder Palmeiras. Já o Esmeraldino, 6º com 15 pontos, quer aprontar no Rio, e se firmar entre os primeiros colocados.

Além de Jorge Jesus, Rafinha pode fazer a estreia diante da torcida

Após empate diante do Athletico-PR, 1 a 1 na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, chegou a hora de Jorge Jesus estrear diante da nação. E diante dessa expectativa, o português fechou os treinamentos de sexta-feira (12) e sábado (13) e mantém em segredo a formação que usará diante dos esmeraldinos.

Contra o Furacão, o português não começou com Diego, Everton Ribeiro e Rafinha, e utilizou os dois primeiros no segundo tempo. A tendência é que o trio comece como titular na manhã desse domingo, mas Cuéllar e Willian Arão devem duelar pela vaga de primeiro volante.

Contratados durante a semana, Pablo Marí e Gerson chegaram neste sábado ao Rio, e assistirão a partida no Maracanã, enquanto ainda não foram regularizados. A provável escalação tem: Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão (Cuéllar), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Aproveitando o bom início, Goiás quer surpreender no Maracanã lotado

Vindo de duas vitórias no Campeonato Brasileiro, o Goiás vem embalado para o Rio De Janeiro. Mesmo desfalcado de David Duarte, que permanece fora, e Rafael Moura, que ainda não foi inscrito, a equipe de Claudinei Oliveira espera surpreender no Rio de Janeiro, e continuar com a boa campanha no Brasileirão e, pelo menos, permanecer no G-6.

Léo Sena está recuperado de lesão e liberado para atuar, mas iniciará no banco a partida diante do Flamengo. Pelo menos foi o que afirmou Claudinei Oliveira, que explicou a situação do jogador antes de embarcar para o Rio de Janeiro.

"O Léo Sena está clinicamente bem. Das três semanas de preparação, ele perdeu as duas primeiras, pois focou na transição da parte de recuperação clínica e física. Falta ritmo de jogo. O Yago Felipe (substituto) vem fazendo bons jogos e com ritmo de jogo. Não é o momento para corrermos riscos com o Léo Sena", disse Claudinei.

A provável formação do Goiás tem: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Michael, Kayke e Leandro Barcia