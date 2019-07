Wellington Paulista tem dia inspirado e dá vitória ao Fortaleza sobre o Avaí

Na volta do Brasileirão depois da parada para disputa da Copa América, o Fortaleza recebeu o Avaí na Arena Castelão. Com dois gols de Wellington Paulista, o Tricolor venceu a partida e somou seu 13º ponto na competição nacional, enquanto o Leão Catarinense amarga a última posição, sem nenhuma vitória e com apenas quatro pontos ganhos.

Primeiro tempo de Wellington Paulista

Nos 15 minutos iniciais, o Avaí começou pressionando o Fortaleza no campo de ataque, pressão que deu resultado, logo aos quatro, a bola sobrou para Pedro Castro, que exigiu que Felipe Alves fizesse linda defesa em chute da marca do pênalti. Com muitos erros de passes, o Fortaleza dava a bola para a equipe visitante, que rondava a área tricolor com perigo. O time cearense até tentava sair no contra-ataque, porém, com a marcação encaixada, o Avaí não dava chances aos atacantes tricolores.

Aos 16 minutos, Juninho bateu falta sem muito perigo para o goleiro Vladimir, que defende em dois tempos. Depois dos 15', o Fortaleza passou a errar menos passes e ficar mais com a bola no campo de ataque. Mas não conseguia transformar a posse de bola em chances, até os 25 minutos da primeira etapa, as principais jogadas de perigo foram do time de Santa Catarina, com destaque para as bolas paradas de Douglas.

Com o 0 a 0 no placar e os times pouco criativos o gol parecia que só sairia por erro de alguma das equipes. O Fortaleza não conseguia encaixar sua marcação e novamente o Avaí passou a ter a bola e controlar o jogo, apesar de ainda não transformar em chances reais de gol a maior posse de bola na que tinha na partida.

Aos 37 minutos Osvaldo foi substituído com problema de lesão na panturrilha esquerda, Kieza entrou no lugar do atacante. Aos 42 minutos Juninho cruzou na cabeça de Wellington Paulista que finalizou bem e exigiu de Vladimir grande defesa, mas no rebote Wellington não vacilou e abriu o placar no Castelão só escorando a bola pro fundo do gol. 1 para o Fortaleza 0 pro Avaí e assim terminou o primeiro tempo na capital cearense.

Mais um dele na etapa final

O segundo tempo começou com o Avaí assustando, aos dois minutos, Julinho do meio da rua chutou e a bola quicou na frente de Felipe Alves que fez uma boa defesa. Aos 7 minutos Caio Paulista que entrou no início da segunda etapa recebeu passe de Douglas e bateu no canto exigindo mais uma boa defesa do goleiro tricolor. Em seguida foi a vez do Fortaleza perder boa chance com André Luís que recebeu a bola de Wellington Paulista e chutou fraquinho nas mãos de Vladimir.

A segunda etapa foi marcada pela posse de bola do Avaí e o Fortaleza bem postado atrás, tentando surpreender nos contragolpes. Numa das poucas vezes que saiu na segunda, mais uma vez em bola alçada na área do Avaí, sozinho Wellington Paulista só escorou de cabeça, a bola passou por entre as pernas de Vladimir e morreu no fundo do gol. 2 a 0 para o Tricolor Cearense aos 23' da segunda etapa.

Mesmo com mais posse de bola o Avaí voltou perdido para segunda etapa, e o Fortaleza encontrava muitos espaços nas costas da defesa do time visitante. O segundo gol do Fortaleza desestruturou todo sistema de jogo do Avaí que sedia muitos contra-ataques, aos 32 minutos Kiesa se livrou da marcação com boa opção de passe para quem vinha de trás, optou pela finalização que passou muito longe da meta de Vladimir.

Aos 43 minutos em bola escorada por Kiesa para Carlinhos, o lateral finalizou com desvio na defesa e quase marcou o terceiro gol tricolor na Arena Castelão. No lance seguinte foi a vez do Avaí perder grande oportunidade, após lançamento a bola sobra para João Paulo que finalizou mal em cima de Felipe Alves, no rebote a defesa afastou a bola para longe da área. Nos minutos finais o Avaí ainda tentou pressionar em bolas paradas mais sem sucesso. O jogo terminou 2 a 0 pro Fortaleza.

Como fica?

Com a vitória, o Fortaleza agora ocupa o meio da tabela, com 13 pontos conquistados e no Castelão, a equipe do técnico Rogério Ceni perdeu apenas um jogo. Já o Avaí, segue lanterna do campeonato com quatro pontos, ainda sem vencer.