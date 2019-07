Voltando de lesão, Wellington Paulista marca duas vezes e desabafa: "Saudade imensa"

Fortaleza e Avaí se enfrentaram na tarde deste sábado (13) pela 10ª rodada do Brasileirão, o jogo foi realizado no Castelão. A equipe cearense saiu vitoriosa por 2 a 0. Gols marcados pelo experiente e agora artilheiro da equipe na competição, Wellington Paulista.

Com a vitória, o Fortaleza agora ocupa o meio da tabela, com 13 pontos conquistados e no Castelão, a equipe do técnico Rogério Ceni perdeu apenas um jogo. Já o Avaí, segue lanterna do campeonato com quatro pontos, ainda sem vencer.

Perguntado sobre a partida, o camisa 9 do Fortaleza e autor dos gols, além de elogiar a equipe, comentou sobre o jogo e a importância do mesmo:

“Hoje os dois gols foram importantes não só para mim e sim para os meus companheiros também. Foi um jogo importante, uma reestreia de Campeonato Brasileiro. Eu só faço o gol, só fiz colocar a bola para dentro. Quem ditou o ritmo, quem ditou o tom foi a rapaziada, só fui preciso hoje. Graças à Deus.”

Wellington também falou sobre o tempo em que ficou lesionado, comentou sobre a dificuldade que é ficar longe dos gramados e fora dos jogos do Leão do Pici:

“Estava com uma saudade imensa de voltar a jogar. Estar machucado, para nós jogadores é a pior coisa que tem no mundo. Consegui tratar muito bem, conseguir voltar muito bem e fazer os gols necessário para a gente buscar essa vitória a todo momento”

Após essa vitória no retorno do Brasileirão, o Fortaleza viaja até Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG no dia 21, às 16h. Também no mesmo dia, o Avaí recebe o Goiás na Ressacada, jogo às 19h.