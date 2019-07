Grêmio bate América-MG fora de casa e leva vantagem nas quartas do Brasileirão A-2

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro A-2, disputado no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte - MG.

Na luta pelo acesso à elite do futebol feminino, o Grêmio deu um passo importante. A equipe tricolor derrotou o América-MG, por 2 a 1, no pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro A-2, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Os gols do triunfo foram marcados por Karina e Katrina. Lilian descontou para as americanas.

Tricolores dominam, mas em bobeira Coelhinhas aproveitam

Assim que a juíza Francielly Fernanda Lima de Castro deu o apito inicial, as Gremistas começaram pressionando a saída de bola das Coelhinhas. Aos 7', Karina recebeu no meio-campo e partiu em velocidade. A camisa 10 passou pela marcação, entrou na área e mandou uma bomba, a bola beijou o travessão e encobriu a goleira Carol, abrindo o marcador.

As visitantes voltaram a chegar com perigo. Beta cruzou da esquerda e encontrou Katrine dentro da área. A jogadora tentou tocar de letra, mas a defesa alviverde afastou o perigo. Aos 40', um erro crucial que custou um empate as dona da casa. Lorena recebeu passe dentro da área. Atenta, Lilian se antecipou, saiu da goleira. Mesmo sem ângulo, arrematou na primeira trave.

Na volta do intervalo, ambas as equipes tiveram dificuldades de criação. Aos 19', Karina cobrou falta na lateral da área. Gabizinha ficou com o rebote, tentou emendar, mas foi derrubada: penalidade máxima. Três minutos depois, Katrine cobrou no canto esquerdo, a arqueira até pulou certo, mas não conseguiu chegar.

E agora?

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (20), às 15h, no estádio Vieirão, em Gravataí. O Grêmio precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Já o América-MG terá que vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso o consiga marcar um, leva a decisão para os pênaltis.