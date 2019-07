Palmeiras e Cruzeiro triunfam nas quartas e se aproximam da elite do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Cruzeiro entraram em campo pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Ambas as equipes deram um passo importante em busca ao acesso da elite do torneio nacional. Neste sábado (13), o Verdão derrotou a Chapecoense, por 2 a 0. Com o placar idêntico, a Raposa bateu o Ceará. Cada time pode perder até perder por um gol. Dois gols de diferença leva a classificação para a disputa de pênaltis.

Show das artilheiras alviverdes

Foto: Divulgação/Palmeiras

No estádio Josué Annoni, em Xanxerê (SC), o Palmeiras ganhou da Chapecoense por 2 a 0. Os gols foram marcados por por Carla Nunes e Maressa, de pênalti. Agora, as jogadoras são as artilheiras do Verdão na competição, com 11 e 9 gols, respectivamente.

A vitória deixa o time paulista com a a melhor campanha da competição. Ao todo, são oito vitórias em oito jogos, além de 35 gols marcados e nenhum sofrido.

O duelo da volta será no domingo (21), às 15h, no Nelo Bracalente.

Sétima vitória estrelada

Foto: Mauro Jefferson/ Ceará

O Cruzeiro amargou o dia do Ceará ao vencer por 2 a 0. As redes foram balançadas por Eskerdinha (Dayana) e Duda. Está foi a sétima vitória do time cinco estrelado. Dos oitos jogos disputados, marcou 29 vezes e sofreu apenas quatro gols.

O duelo foi decidido na segunda etapa. Aos 40', Eskerdinha avançou pela lateral e bateu cruzado da esquerda, sem chances para Tatiane. Quatro minutos depois, Isabela arriscou e a arqueira espalmou. No rebote, Duda teve apenas o trabalho de escorar.

No sábado (20), A Raposa recebe as Alvinegras , às 16h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.