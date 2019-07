Paraná recebe líder Bragantino em tentativa de manter boa fase na Série B

O Paraná recebe o Bragantino na noite deste sábado (13), às 19h, em jogo válido pela nona rodada da Série B. As duas equipes tentam manter sequências boas. Enquanto o Tricolor da Vila busca sua terceira vitória seguida — tendo vencido os rivais paranaenses antes da parada para a Copa América, Operário e Coritiba —, o Braga busca a quinta vitória consecutiva para se manter na liderança.



O Paraná está na oitava colocação, com 13 pontos, enquanto o Bragantino lidera com 19.

Matheus Costa faz mistério e não revela escalação

As escalações serão apenas especulações para esta partida, já que o técnico tricolor não revelou o 11 inicial. Sabemos, ao menos, que dois nomes estarão de fora por conta de suspensão, são eles o zagueiro Rodolfo e o atacante Jenison. Uma das pistas de quem deve ganhar vaga na zaga foi dada no amisto contra o Cerro Porteño, quando Leandro Almeida jogou. Fernando Timbó e Matheus Lopes também brigam pela vaga.



No ataque, Ramon deve ser o escolhido, jogando improvisado como camisa 9. A única grande dúvida é na lateral, já que Éder Sciola, que era o titular, está voltando de lesão, enquanto Léo Príncipe chegou como nova contratação e também é opção.



"Temos mais uma opção para a lateral e é enaltecer a força do elenco. O Léo Príncipe tem a característica diferente do Éder Sciola. É mais um jogador que veio reforçar. Acompanho o Léo desde 2016 quando estava no Corinthians e acredito que ele possa agregar muito. É mais uma opção na lateral”, disse Matheus.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARANÁ: Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Léo Príncipe), Eduardo Bauermann, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Matheus Anjos, João Pedro e Bruno Rodrigues; Ramon.

Braga tenta manter sequência de vitórias com o mesmo placar

O torcedor do clube paulista deve estar acostumado com o placar de 2 a 0. Já são quatro vitórias seguidas com esse placar, contra Figueirense, Vitória, São Bento e América-MG. Esses resultados ajudaram o Braga a conquistar a liderança da Série B, com 19 pontos, um a frente da Ponte Preta, que ocupa a segunda posição.



Para manter a boa fase, o meia Uillian alerta para a dificuldade que a equipe encontrará em Curitiba.



"Um adversário difícil. É muito difícil jogar dentro do seu mando de campo. Eles venceram um jogo que acompanhei contra o Coritiba, um clássico. Ficaram atrás do placar e buscaram a vitória no fim da partida. Recentemente, fizeram um amistoso contra o Cerro Porteno. Então, é um adversário que vai nos colocar dificuldades, mas temos que manter nosso ritmo, nossa posse de bola, a forma como jogamos, para que a gente saia de lá e volte a vencer na competição após a Copa América", disse.



Na pausa para a Copa América, o elenco do Bragantino realizou preparação fora do país, na Áustria. Para o meia, a experiência foi muito importante.



"Fizemos uma intertemporada muito boa na Europa, onde vencemos os cinco jogos lá. Nos dá confiança para voltar e focar no nosso campeonato, que é importante conquistarmos o objetivo do acesso", completou.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRAGANTINO:: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Ullian Correia e Ytalo; Wesley, Claudinho e Thiago Ribeiro.