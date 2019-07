Primeiro tempo intenso marca vitória da Ponte Preta sobre Oeste no retorno da segundona

Jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputada no Moisés Lucarelli

A partida válida pela 9ª rodada da Série B, disputada na última sexta-feira (12) teve um pouco de loucura em seus primeiros 45 minutos. A Ponte Preta bateu o Oeste pelo placar de 3 a 2, no Moisés Lucarelli. Quatro desses cinco gols saíram no primeiro tempo. Eles foram marcados por Camilo, Matheus Vargas e Roger, para a Ponte. Sempre atrás do placar, o Oeste marcou com Élvis e Cleber Reis.

A Ponte Preta, com a vitória, chega aos 18 pontos conquistados e fica na 2ª posição da tabela. Já o Oeste continua na 13ª posição, com apenas 11 pontos.

O jogo com um primeiro tempo intenso!

A Ponte Preta começava a partida com uma intensidade altíssima, com dois gols em seis minutos. Abner teve uma sobra de bola pela esquerda e tocou pra Camilo na entrada da área. O meio campista bateu de longe, com força, no meio do gol, abrindo o placar logo aos quatro minutos!

E nem deu tempo de respirar, quando aos seis minutos, Arnaldo foi lançado na linha de fundo e cruzou para o meio da área, onde Matheus Vargas chegava batendo forte e fazia o segundo gol da macaca! Sete minutos de jogo e a Ponte já vencia por 2 a 0!

Após sofrer os gols, o Oeste tentou tomar as rédeas do jogo, mas não conseguiu transformar sua posse de bola em chances de gol. Apenas 20 minutos depois o Oeste teve a chance e a aproveitou! Elvis, em uma falta frontal, acertou o ângulo de Ivan e diminuiu o placar!

Após os gols, o jogo ficou lá e cá, até que, com 46 minutos, Camilo, já dentro da área, bateu cruzado e obrigou Glauco a salvar o Oeste. Mas, no rebote, Roger estava lá para bater pro gol e fazer o 3 a 1 à favor da Ponte!

O segundo tempo foi tão aberto quanto o primeiro, mas repetiu a falta de chances de perigo, com apenas um gol acontecendo.

Aos 13 minutos, Abner bateu de longe e mandou a bola por cima do travessão, assustando o goleiro Glauco. Dois minutos depois, em uma falta pela direita, Mazinho achou Cleber Reis livre dentro da área, que cabeceou forte para o chão e diminuiu - mais uma vez - o placar!

Aos 34 minutos, Roger recebeu a bola dentro da área e finalizou com força, mas em cima do goleiro Glauco.

A Ponte volta aos gramados na próxima terça-feira (16), às 21h30, quando recebe o Atlético Goianiense, no Moisés Lucarelli. Já o Oeste joga no sábado (20), às 11h, quando recebe o Bragantino, no Estádio José Liberatti.