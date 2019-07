Atlético-GO domina clássico e derrota Vila Nova na Série B

No clássico goiano deste sábado (13), o Atlético-GO bateu o Vila Nova por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly. A partida foi pela nona rodada da Série B, onde Gilvan e Mike foram os autores da alergia rubro-negra num confronto tenso e com poucas chances.

Um vira, dois acaba

A primeira oportunidade foi do Vila Nova, aos seis minutos, com Bruno Mota. O atacante tabelou com Joseph e bateu para o gol. O goleiro Kozlinski espalmou. Na cobrança de escanteio, a defesa do Dragão afastou. Logo em seguida, o Atlético-GO respondeu aos 11', com Matheuzinho. O meia chutou de canhota e o goleiro Rafael Santos fez boa defesa. Aos 14', outra chegada do Dragão. Moacir tentou o cruzamento rasteiro, mas Wesley Matos afastou o perigo.

Em cima, o primeiro gol do Atlético-GO saiu aos 35', com Gilvan. Após cobrança de falta de Matheuzinho, o zagueiro marcou de cabeça. Assim, o Vila Nova seguiu com dificuldades de atacar, mas aos 40' teve a chance em um cruzamento na área. Mas Gilvan apareceu e fez o corte.

O Vila começou a segunda etapa no ataque. Logo aos dois minutos Alan Mineiro soltou a bomba e Kozlowski espalmou. Em seguida, o Dragão teve a chance do empate segundo aos 11', com Pedro Raul. O atacante recebeu o passe de Jorginho e finalizou. Na sequência, Matheuzinho tentou o chute, mas foi travado.

Teve mais! O segundo gol saiu no lance seguinte, aos 13', com Mike. Jorginho cruzou e o atacante mandou para as redes e ampliou o placar. Aos 28', o atacante teve outra chance. Moacir puxou o contra-ataque e tocou para Mike, mas o goleiro Rafael Santos fez a defesa.

Aos 35', nova chance para o Dragão. Matheuzinho recebeu o passe e chutou. Rafael Santos salvou mais uma.

E agora?

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 17 pontos e assumiu a terceira posição na tabela. Já o Vila caiu para a 16ª, com 10 pontos. Na próxima rodada, a décima da série B, o Atlético-GO visita a Ponte Preta na terça (16), às 21h30. O Vila Nova recebe o América-MG, no sábado (20), às 16h30.