Imperatriz-MA derrota o Treze e aumenta drama do time paraibano na Série C

O Imperatriz-MA venceu o Treze, na tarde deste domingo (14), por 2 a 1, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Manoel e Gabriel Cajú marcaram os gols colorados. Bismarck descontou para o Galo da Borborema.

Invicto há quatro partidas, o Cavalo de Aço chegou aos 18 pontos. Neste momento, o time maranhense ocupa a 4ª colocação, mas depende de uma combinação de resultados para seguir no G-4. No próximo domingo (21), às 16h, o Imperatriz-MA enfrenta o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju.

O Treze segue na última posição da chave com nove pontos. A derrota desta tarde aumenta ainda mais o drama do time paraibano contra o rebaixamento. O próximo desafio do Galo da Borborema também é domingo, mas às 18h, contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Gol, fraqueza e vaias

Pouco tempo depois do apito inicial, a rede balançou. Gabriel Cajú acionou Manoel na área e o atacante do Cavalo de Aço não perdoou, abrindo o placar para o time visitante. O gol do time maranhense jogou um balde de água fria no planejamento do Treze, que sentiu o golpe e passou a tentar responder sem organização.

Jogando em casa e precisando da vitória, o Treze foi para cima do Imperatriz-MA. Marcelinho Paraíba cobrou falta em direção à grande área e Eduardo, de cabeça, quase deixou tudo igual. O Cavalo de Aço respondeu com Lucas Campos, que arriscou um bom chute da intermediária e assustou Mauro Iguatu.

O Treze apresentava mais volume de jogo, mas esbarrava nas próprias limitações e na falta de repertório ofensivo para tentar assustar o Imperatriz-MA. Quando a primeira etapa chegou ao fim, o Galo da Borborema foi bastante vaiado pela torcida presente no estádio Amigão.

Caixão fechado

O Imperatriz-MA ampliou a vantagem no início do segundo tempo. Robson foi desarmado por Manoel, que avançou em velocidade e tocou para Gabriel Cajú finalizar, sem chances de defesa para Mauro Iguatu.

A reação do Treze aconteceu apenas aos 32 minutos. Bismarck recebeu na entrada da área e bateu colocado. A bola ainda carimbou a trave antes de entrar. Golaço do Galo da Borborema para dar um ânimo na reta final.

Restava ao Treze ir em busca do empate. Cezinha cruzou rasteiro, mas ninguém aproveitou na área. Em seguida, Bismarck cobrou falta e Jean fez uma grande defesa para garantir a vitória do Imperatriz-MA.