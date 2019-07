Atlético-MG perde pênalti, marca no fim e derrota Chapecoense de virada

O Atlético-MG retomou o Campeonato Brasileiro com vitória. Na noite deste domingo (14), o Galo bateu a Chapecoense por 2 a 1, de virada, na Arena Condá. Os gols da 10ª rodada foram marcados por Iago Maidana e Vinicius. Everaldo balançou as redes pelo Verdão do Oeste.

Com o triunfo, a equipe mineira entrou no G-4. O Alvinegro é o quarto colocado, com 19 pontos. Somando apenas oito, a Chape está na 18ª colocação.

Gol relâmpago

Em seus domínios, a Chape resolveu abrir o marcador no primeiro ataque. Com o cronômetro ainda no zero, Eduardo avançou pela direita e cruzou na medida para Everaldo, que desviou de cabeça. O Galo conseguiu a sua melhor oportunidade aos 15 minutos, no entanto, parou em Tiepo. O meia Vinícius entrou na área, bateu cruzado e o arqueiro defendeu. Ricardo Oliveira aproveitou rebote, mas o camisa 98 apareceu novamente.

Aos 34', Otero cobrou escanteio fechado. Ricardo Oliveira apareceu na segunda trave, subiu alto e cabeceou para fora. Quando a partida se aproximava do intervalo, a equipe da casa assustou. Em jogada pela esquerda, Camilo viu Everaldo invadindo a área e tocou para o atacante. O camisa 77 tenta soltou uma bomba, mas a bola pegou em Maidana.

Virada mineira

No segundo tempo, o Atlético voltou mais disposto. Otero cobrou escanteio, Iago Maidana cabeceou forte e a bola explodiu no travessão. Aos 3', Jair fez lançamento da direita. Ricardo Oliveira escorou para Otero, que arrematou na pequena área, mas o goleiro segurou. Incomodado com as investidas do adversário, o Verdão do Oeste chegou bem, porém, não contou com a sorte. Eduardo deu belo passe para Arthur Gomes. O atacante colocou na frente, chutou e Leonardo Silva entrou de carrinho no momento certo.

Aos 22', Maicon recebeu na área, arrematou e Douglas bloqueou com a mão. A arbitragem reviu o lance pelo VAR e assinalou pênalti. Ricardo Oliveira cobrou no canto esquerdo, mas Tiepo defendeu. A igualdade do marcador chegou doze minutos depois. Otero cobrou falta em direção ao gol, o goleiro espalmou. Na sobra, Maicon cruzou rasteiro e Iago Maidana completou. Apostando nos contra-ataque, quase converteu. Aos 48', Arthur Gomes deixou para Diego Torres na entrada da área. O meia bateu cruzado e mandou para fora. Nos acréscimos, Ricardo Oliveira fez o pivô, a bola ficou com Vinícius, que passou pela marcação e encobriu o goleiro.