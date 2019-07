Titulares do Athletico e reservas do Internacional medem forças pela Série A

Athletico e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A de 2019. Mesmo ainda vivo na luta pela ponta da tabela, em quarto, com 16 pontos, o Colorado deve utilizar um time reserva nesta tarde, visando o jogo da volta na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (17). Já o Athletico, que também joga no meio de semana, deve utilizar o time titular buscando aparecer na primeira parte da tabela.

Lucho e Pedro Henrique devem ganhar chance pelo Athletico

A suspensão de Wellington e a lesão de Lucas Halter abrirão duas vagas na equipe comandada por Tiago Nunes. Quem deve entrar no meio é o experiente Lucho González, enquanto o jovem Pedro Henrique, recém chegado do Corinthians, deve ganhar uma chance como titular. No ataque, Marco Rúben era dúvida, já que treinou separado na última sexta-feira, mas foi confirmado como titular.

O jogo ficará marcado na história de Nikão, que deve fazer sua partida de número 200 pelo rubro-negro paranaense.



"Não é uma marca fácil de se alcançar, ainda mais no futebol de hoje em dia, onde se troca de clube rápido demais. Eu mesmo rodei por alguns lugares, e tive momentos legais em todos, mas, sem dúvida, foi no Furacão que me achei, me conso lidei de vez no futebol. Aqui, me sinto realmente em casa e muito à vontade. Tenho o carinho enorme por todos do clube e, claro, pela torcida. Alcançar 200 jogos pelo clube é um motivo de grande orgulho para mim e para toda a minha família", disse o atacante.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CAP: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Pedro Henrique e Márcio Azevedo; Lucho González, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben.

Inter com time reserva de olho no Palmeiras

A derrota por 1 a 0 na última quarta-feira diante do Palmeiras fez com que a vaga na semifinal da Copa do Brasil ficasse em aberto. Por isso, a equipe comandada por Odair Hellmann enfrentará o Athletico com muitos jogadores considerados reservas. Nas laterais, duas estreias: Heitor, na direita, e Natanael, pela esquerda.



"A oportunidade aparece no momento certo. Temos que estar preparados para isso", disse Natanael



Os estreantes têm a difícil tarefa de conquistar a primeira vitória da equipe fora de casa no campeonato.



''É dar sequência ao nosso trabalho. Ir buscar a vitória. A gente encerrou bem o Brasileiro. Temos que voltar na mesma batida, na mesma sequência. Vamos buscar a vitória independente de jogar fora ou em casa'', disse o zagueiro Roberto.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER: Lomba, Heitor, Roberto, Emerson Santos, Natanael; Rodrigo Lindoso, Neilton, Serrafiore, Nonato, Guilherme Parede; Rafael Sobis.