Com gol de Vitinho, Athletico-PR reestreia no Brasileiro com vitória sobre o Internacional

O Campeonato Brasileiro está de volta e o Athletico-PR começou com o pé direito, vencendo o Internacional, por 1 a 0, nesse domingo (14), em partida realizada na Arena da Baixada. O autor do único gol do jogo foi o atacante Vitinho, já no apagar das luzes.

O inicio do confronto começou quente, isso porque Trellez, aos dois minutos, recebeu lançamento na esquerda, ficou cara a cara com Santos, passou pelo goleiro e balançou as redes para os visitantes. O assistente, porém, anulou a jogada e o árbitro de vídeo confirmou que o atacante estava impedido.

A resposta dos donos da casa aconteceu pouco depois, aos 16'. Em uma grande jogada coletiva, com o Athletico trocando passes de primeira e desmontando a zaga do Inter, Marcelo Cirino ganhou da marcação, invadiu a área pela direita e tentou encobrir Marcelo Lomba com uma cavadinha. A bola tocou na trave e acabou saindo para escanteio.

Após a pressão Rubro Negra, o Colorado por pouco não conseguiu abrir o placar em lance de contra-ataque. Sarrafiore fez o cruzamento para Nonato, que girou e chutou em cima da marcação. No rebote, Trellez finalizou na marca do pênalti, mas mandou muito forte e a bola foi sobre o gol.

Os dois times voltaram do intervalo e foram pra cima em busca da vantagem. Com pouco mais de um minuto, Bruno Guimarães cruzou e Rony cabeceou com perigo, mas mandou pra fora. Poucos segundos depois, Rafael Sobis tentou de muito longe, levando perigo, mas sem acertar a meta.

Aos 14', em uma falha defensiva do Inter, Marco Rubén acabou ficando com a bola dentro da grande área e, com certo espaço, conseguiu a finalização. Lomba, atento e bem posicionado conseguiu salvar e evitar a derrota.

Com o confronto se encaminhado para o final, o Furacão passou a dominar as ações e o Colorado se fechou, parecendo estar satisfeito com o empate. Mas, com 43 minutos, Vitinho, que tinha entrado no lugar de Marcelo Cirino, fez o gol da vitória dos mandantes. O camisa 28 passou tranquilo por Heitor e guardou a bola no canto esquerdo da meta.

Com o resultado, o Rubro Negro chegou aos 13 pontos, ocupando a 12ª colocação na tabela do Brasileirão. O Inter continuou com 16 e está em quarto lugar, podendo ser ultrapassado com o término da rodada.

As duas equipes agora voltam suas atenções para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Na quarta-feira (17), o Athletico-PR visita o Flamengo, no Maracanã. No mesmo dia, o Internacional recebe o Palmeiras, no Beira-Rio. Os dois duelos acontecerão no mesmo horário, às 21h30.