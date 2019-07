Vagner Love decide no segundo tempo, e Corinthians bate CSA

Na tarde fria do leste paulistano, o Corinthians fez valer o velho ditado "água mole em pedra, tanto bate até que fura" na 10ª rodada do Brasileirão. Durante todo o jogo diante do CSA, o Alvinegro pressionou, mas só na reta final do segundo tempo, com o gol salvador de Vagner Love, a vitória foi posta na conta. Assim, Alan Costa, Ricardo Bueno, Alecsandro e Argel Fucks foram derrotados em suas estreias pelo Azulão e Gil reestreou de forma positiva com a camisa preta e branca.

Um pouco antes do gol feito aos 33 minutos da etapa final, Fabio Carille havia mudado o posicionamento corinthiano e posto Boselli no lugar de Pedrinho. E foi justamente o argentino quem passou a bola para Love estufar as redes e fazer jus às 25 finalizações alvinegras contra apenas quatro azulinas.

Domínio paulista

Com poucas chegadas durante o primeiro tempo, o público da Arena Corinthians não viu uma boa exibição nem do time da casa nem dos visitantes, que jogavam apenas para não tomar gol. Ao todo, apenas o goleiro Jordi, do CSA, teve trabalho ao defender três finalizações paulistas; Cássio só assistia de sua área.

Inofensivo, o Azulão não conseguia atacar com perigo, mas o Alvinegro deu 13 chutes: apenas quatro foram ao gol. O mais perigoso deles, foi num contra-ataque em que Clayson deixou Vagner Love na cara de Jordi. Love, desequilibrado, tocou por cima do arqueiro, porém Luciano Castán afastou o perigo já na pequena área. Ralf foi outro que levou perigo em chute que parou na trave.

Só Love, só Love

Na volta do intervalo, o Corinthians ficou mais ofensivo. Aos 13', Gil quase ampliou em cabeceio após escanteio. Sornoza obrigou Jordi a fazer belíssima defesa em cobrança de falta aos 21'. E o Timão seguiu atacando.

Público total: 34.238. Renda bruta: R$1.392.676,36 (Foto: Bruno Teixeira / Agência Corinthians)

Aos 33', Urso passa para Boselli na entrada da área. Argentino passa para Vagner Love, que gira batendo de primeira, pegando zagueiro e goleiro desprevenido para abrir o placar em Itaquera. Logo em seguida, o artilheiro da tarde foi substituído pelo volante Gabriel. Sem poder de reação, o treinador estreante Argel Fucks não tinha peças de qualidade para seu CSA buscar o empate. No mais, nada mais.

E agora?

Tendo mais três pontos na conta, o Corinthians chega aos 15 e agora ocupa a oitava posição. Em oposição, o CSA segue na vice-lanterna, com apenas seis pontos ganhos.

Na próxima rodada, os alagoanos jogam em Maceió contra o Athletico, às 19h do sábado (20). Um dia depois, às 16h, os paulista voltam a jogar na Arena Corinthians, mas desta vez diante do Flamengo.