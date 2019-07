Revigorado após pausa, Cruzeiro encara Botafogo no Mineirão

E o Campeonato Brasileiro recomeça para Cruzeiro e Botafogo na tarde deste domingo (14). No Mineirão, os mandantes mineiros precisam urgentemente da vitória para escaparem da má fase na competição nacional. Em contrapartida, os visitantes cariocas querem mais três pontos para continuarem sonhando com a zona de classificação à Libertadores. Para isso, cada treinador tem suas preocupações com o elenco para a 10ª rodada.

Cruzeiro motivado e volta de Fred

Embalado pela vitória maiúscula no clássico diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil, o Cruzeiro vai com força máxima no final de semana. Ocupando e amargando atualmente a 18ª posição, a Raposa tem desfalques importantes.

Mano Menezes não poderá contar com Edílson, lesionado. Um dos destaques da goleada de 3 a 0 sobre o Galo, Robinho é mais um que não pode entram em campo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Romero é outro punido acúmulo de cartões. Entretanto, Thiago Neves deve sair jogando. Fred volta ao time titular após ser reserva conta o Atlético.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO: Fábio; Jadson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Pedro Rocha; Fred. TEC: Mano Menezes.

Recomeço botafoguense

Diferentemente do rival mineiro, o Botafogo ainda não jogou após a Copa América. Confiante pela implantação de sua filosofia de jogo perante ao grupo, o técnico Eduardo Barroca diz que a pausa ‘serviu para fidelizar o elenco’ com a proposta de toque de bola.

Todo o elenco botafoguense está à disposição, inclusive Rodrigo Pimpão, que volta de lesão. Mesmo assim, o atacante não deve começar jogando por ainda não ter total ritmo de jogo. Outro ponto positivo para o treinador é que nenhum atleta está suspenso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO: Gatito Fernandes; Marcinho, Carli, Gabriel, Gilson; Bochecha, Alex Santana, João Paulo; Erik, Diego Souza, Luis Fernando. TEC: Eduardo Barroca.

Arbitragem e onde assistir

Todo o trio de arbitragem é gaúcho. Leandro Pedro Vuaden é o árbitro principal será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. Rafael Trasci (SC) comanda o VAR.

Vale lembrar que a VAVEL Brasil acompanha todos os jogos do Campeonato Brasileiro Série A em tempo real, com Cruzeiro x Botafogo não será diferente. Rede Globo RJ e Premiere também transmitem o confronto.