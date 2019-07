Sem inspiração, Cruzeiro e Botafogo ficam no empate sem gols no Mineirão

Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Neste domingo (14), os torcedores presenciaram um duelo sem nenhuma emoção. O Cruzeiro ficou no empate de 0 a 0 com o Botafogo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Raposa soma 9 nove pontos e saiu de forma momentânea da zona de rebaixamento - 16ª posição. Do outro lado, o Glorioso está no sexto lugar, com 16.

Uma substituição para cada lado

A Raposa resolveu arriscar logo no primeiro minuto. Henrique arriscou de fora da área, a bola bateu em Gabriel e saiu pela linha de fundo. Com o passar do tempo, os donos da casa fecharam os espaços e o Bota trocou passes lentos. Ao 16', o Glorioso precisou fazer uma substituição. Luiz Fernando sentiu um mal estar e não conseguiu permanecer em campo. Aos 27', Thiago Neves serviu David com uma uma cavadinha. O camisa 11 ficou de frente para o goleiro, mas furou na hora da finalização e Gatito ficou com a bola.

Quatro minutos depois, Ariel Cabral se chocou com Erik pelo alto. O volante caiu de cara no chão e ficou desacordado. Grogue e com o rosto sangrando, também foi retirado da partida. Na reta final, Pedro Rocha cruzou rasteiro na direita. Dedé tentou chegar, mas foi impedido por Marcinho e mandou para fora.

Pressão alvinegra

Após um primeiro tempo mais lento, a torcida celeste soltou os pulmões para empurrar o Cruzeiro. Contudo, o perigo veio dos visitantes. Bochecha arrematou de longe em direção ao ângulo e a bola foi à direita do gol. Aos 24', Gilson alçou para o camisa 5, que tocou de peito para Diego Souza e Egídio chegou para fazer o corte.

Aos 38', Alex Santana recebeu na esquerda e levou para o meio. O volante rolou para Pimpão, que sem marcação arremata para fora. Em um duelo sem emoções, o Botafogo permaneceu com os passes lentos. Aos 44', Pimpão avançou pelo meio e segurou. O atacante acionou Alex Santana, que enfiou para Bochecha. O jogador finalizou em cima da zaga estrelada.