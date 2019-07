Arrascaeta brilha e Flamengo dá show em goleada sobre o Goiás no Maracanã

Giorgian De Arrascaeta só não fez chover no Maracanã! Frente a 65.154 pessoas, o Flamengo deu show diante do Goiás e goleou os esmeraldinos por 6 a 1. Metade dos gols cariocas foram marcados por Arrascaeta, que marcou seu primeiro hat-trick com a camisa rubro-negra e também colaborou com duas assistências. Bruno Henrique e Gabriel (2x) fecharam a conta para os mandantes; Kayke marcou para os goianos em falha bizarra de Rodrigo Caio.

Rafinha foi outra atração e levantou a torcida em lance de efeito logo no começo em que deu dois chapéus seguidos e "petecou" a bola com a cabeça em três "pingos".

Blitz na reta final do primeiro tempo

De forma intensa e objetiva durante todo o primeiro tempo, o Flamengo foi para o intervalo já vencendo por 4 a 1. A porteira abriu logo aos cinco minutos, com Arrascaeta, que aproveitou passe de Gabriel e empurrou para o fundo das redes da entrada da área (1 a 0). Logo em seguida, Rodrigo Caio tenta recuar para Diego Alves, pega mal na bola, Kayke rouba e empata aos 12' (1 a 1). Depois, Michael ainda mandou uma bola na trave em contragolpe.

Totalmente soberano, o Flamengo estava intenso sob comando de Jorge Jesus e a igualdade no placar foi superada aos 44', com Bruno Henrique em lance confuso na linha do gol, onde a bola bateu no pé do goleiro Tadeu e entrou (2 a 1). Dois minutos depois, Arrascaeta apareceu novamente e fez o terceiro do Fla (3 a 1) em chute de bico.

Bruno Henrique comemorando seu quinto gol pelo Flamengo na Série A (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Numa blitz muito eficiente sobre a saída de bola goiana, o Rubro-Negro ainda conseguiu guardar mais um antes do primeiro tempo acabar. Gabriel rolou para Arrascaeta receber na quina da grande área. O uruguaio tentou cruzar e surpreendeu Tadeu encobrindo o goleiro (4 a 1). Antes de ir para o vestiário, o camisa 14 flamenguista revelou: "Não vou mentir, eu tentei cruzar (risos)".

Um 6 a 1 que poderia ter sido muito mais

Na volta do intervalo, a mesma intensidade carioca apareceu. Mesmo com a vitória praticamente definida, o Flamengo seguiu atacando. Se o primeiro tempo foi de Arrascaeta, o segundo foi de Gabriel, autor de dois gols. O atacante marcou aos 11' (5 a 1 )e aos 36' (6 a 1), os dois tentos com passe do uruguaio: primeiro em trama pela esquerda e passe aéreo e o segundo com passe por baixo, deixando Gabigol sozinho na pequena área.

Gabriel agora é o artilheiro do Brasileirão com sete gols (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Se não fosse o caminhão de gols perdidos pelo ataque, o Flamengo poderia muito bem ter marcado mais que 10 gols no Maracanã. Mesmo tomando seis, o goleiro Tadeu fez ao menos dois milagres no primeiro tempo e três no segundo — disparado o melhor jogador goiano em campo.

Intensidade

Ao todo, foram 17 finalizações certas por parte do Flamengo e no mínimo 10 grandes chances. O Goiás não conseguiu trocar mais de seis passes seguidos no ataque em nenhum momento do jogo. Na primeira metade da etapa inicial ainda perigou em dois contra-ataques, mas nada que movimentasse o placar.

Fonte: Footstats

Na cola dos líderes

Agora, o Flamengo chegou aos 20 pontos e segue atrás apenas de Santos (23 pts) e Palmeiras (26). Em contraponto, o Goiás acumulou sua quarta derrota na Série A e está parcialmente na sétima colocação, com 15.

Na próxima rodada, os cariocas viajam a São Paulo para clássico nacional diante do Corinthians, às 16h do domingo (21). Já os goianos vão a Florianópolis para encara o Avaí, às 19h do mesmo dia.