Tadeu não esconde ‘horrível partida’ do Goiás e diz que trocaria defesas por outro placar

Na manhã deste domingo (14), Flamengo e Goiás se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão. O Esmeraldino, em boa fase antes da parada para a Copa América, buscava surpreender o Flamengo mesmo jogando em um Maracanã lotado. Entretanto, o Rubro-Negro, que contou com o estreante Rafinha entre os titulares, aplicou até aqui a maior goleada do Brasileirão, 6 a 1 na equipe goiana, destaque para Arrascaeta que marcou três vezes.

Mesmo sofrendo seis gols, o goleiro Tadeu foi disparado o melhor jogador esmeraldino em campo, com grandes defesas que impossibilitaram um placar ainda maior. Após a partida o camisa 23 comentou sobre o seu desempenho e da equipe:

“Trocava todas as defesas pelo resultado, por uma vitória aqui. Não tem explicação, a única coisa que podemos fazer é pedir desculpas ao nosso torcedor pela horrível partida que a gente fez.”

Sofrendo o primeiro gol logo no início da partida, o Goiás chegou a empatar na sequência, mas no fim do primeiro tempo, um apagão na equipe do serrado fez com que o Flamengo marcasse três gols em sequência, para Tadeu, o resultado do primeiro tempo afetou os jogadores.

“Acredito que os cinco minutos finais do primeiro tempo que definiu esse jogo, porque até então o jogo estava equilibrado. E aí você ir para o intervalo com três gols de desvantagem é difícil retornar para poder buscar”

Como fica?

Na próxima rodada, o Goiás jogará mais uma vez fora de casa, contra o Avaí na Ressacada, no dia 21, às 19h. Já o Flamengo, encara, fora de casa, o Corinthians, no dia 22, às 16h. Mas antes a equipe carioca terá o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-PR, na quarta feira (17).