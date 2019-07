Com time misto, Portaluppi exalta desempenho do Grêmio: "Está de parabéns"

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Grêmio bateu o Vasco por 2 a 1, de virada, na Arena, em partida válida pela 10ª rodada da competição. Visando o confronto da Copa do Brasil, Renato Portaluppi colocou uma equipe mista, no qual, agradou o treinador.

"Por nós estarmos disputando três competições, precisamos de revezamento de jogadores. Eu acho que são três competições importantes para o clube, e, independentemente do jogador, tem que ter entrega. Foi importante a entrega de hoje. A equipe fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Infelizmente tomamos o gol quando estávamos bem na partida, e a equipe soube reagir. Claro, o entrosamento não é o mesmo do que o de uma equipe que joga o tempo todo. Mas o grupo está de parabéns e se saiu bem".

Em relação ao atacante Diego Tardelli, que não vinha sendo relacionado, o comandante comentou que os esclarecimentos será com o presidente Romildo Bolzan.

"O problema do Tardelli é para o presidente. Ele vai explicar melhor essa novela que está acontecendo. Agora, o que não posso aceitar é muitas vezes falarem o que está acontecendo sem saber o que está acontecendo. Vocês vão ter oportunidade de conversar com o presidente. E quem sabe finaliza essa novela. Vocês vão saber de repente por que o Tardelli não está jogando. Não é por falta do treinador, do clube e dos companheiros que não querem que ele jogue. Não tem uma pessoa que não quer que ele jogue".

Com a vitória, o Tricolor chega na oitava posição, com 14 pontos conquistados. O próximo confronto será contra o Bahia, na quarta-feira (17), pelo jogo de volta da Copa do Brasil.