Santos vence Bahia fora de casa e encosta na liderança do Brasileirão

No retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa América, o Santos viajou até Salvador para enfrentar o Bahia e venceu a partida com um gol de pênalti de Carlos Sánchez.

Em jogo equilibrado o Peixe só conseguiu abrir o placar aos 41 minutos do segundo tempo após o venezuelano Guerra derrubar Sánchez dentro da área tricolor baiano. Com a vitória a equipe comandada por Jorge Sampaoli chega aos 23 pontos, e diminuiu a vantagem do Palmeiras para apenas três pontos.

Mesmo jogando fora de casa o Peixe controlou o jogo, chegando a ter 61% da posse de bola, mas encontrou dificuldade e furar a linha defensiva montada por Roger Machado. O triunfo no estádio do Pituaçu quebra a invencibilidade do Bahia que ainda não havia perdido no Brasileirão com o mandante. Por outro lado, com esse resultado o Santos chega a quarta vitória consecutiva no campeonato.

O jogo

O primeiro tempo entre o tricolor e o alvinegro não promoveu fortes emoções as torcidas das duas equipes. As duas equipes que entraram com mudanças, o Bahia poupou alguns jogadores devido a partida decisiva pela Copa do Brasil no meio de semana, já o Santos de Sampaoli entrou com uma escalação diferente, três zagueiros e três atacantes.

Os 45 minutos iniciais foram de muito estudo e pouco ataque, o destaque ficou por conta das duas defesas muito bem postadas e seguras. A equipe santista chegou a dominar o jogo, mas pouco criou ofensivamente.

A conversa nos vestiários mudou a postura de ambos os times no segundo tempo. Com um jogo mais aberto, Bahia e Santos passaram a atacar mais. Aos 22 minutos Sasha deu trabalho para o goleiro Douglas, no lance seguinte foi a vez de Lucas Veríssimo cabecear uma bola na trave.

O tricolor baiano chegou a assustar aos 38 com Gilberto, mas a definição do placar veio dos pés de Carlos Sánchez. Aos 41 da segunda etapa o jogador uruguaio sofreu pênalti, na cobrança Douglas defendeu, mas no rebote Sánchez empurrou para as redes. Sem tempo para reagir, a partida terminou 1 a 0 para o Santos.

O Peixe retorna a Santos onde treina durante a semana e em seguida viaja para o Rio de Janeiro onde encara o Botafogo. Já o Bahia tem pela frente o confronto com o Grêmio no meio da semana pelas quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova.