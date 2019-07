Em clássico disputado no Morumbi, São Paulo e Palmeiras empatam após falha de Volpi

pNo Choque-Rei disputado no Morumbi, ninguém saiu com os três pontos já que jogo ficou em 1 a 1 com gols de Pablo, para o Tricolor, e Dudu para o Palmeiras. No retorno do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista foi pegado e movimentou a 10ª rodada.

Primeiro tempo com vantagem tricolor

Nos primeiros minutos de jogo, o Tricolor tentou assumir o controle da partida, chegando a assustar em jogada que Tchê Tchê invadiu a área pela direita, chutou cruzado e exigiu boa defesa de Volpi.

Aos 10’, o time da casa abriu o placar em jogada feita por Hernanes pelo lado esquerdo: o meia cruzou rasteiro para Pablo, que apenas completou para o gol sem chances para Weverton. Lembrando que esta é a volta do atacante tricolor após três meses afastado por conta de uma lesão; primeiro gol dele no Morumbi.

Após o gol, o Palmeiras conseguiu chegar com perigo com Scarpa, que pegou sobra de bola e tentou o chute de primeira, obrigando Thiago Volpi a fazer bela defesa e mandar para escanteio. O São Paulo voltou a assustar em lance individual de Pato: ele carregou a bola pelo meio e tentou chute rasteiro no canto esquerdo, colocando Weverton para trabalhar.

Etapa final melhor para o Palmeiras

Na segunda etapa, o jogo começou aberto com chances claras para ambas as equipes. A primeira foi do Verdão, com Deyverson, que recebeu cruzamento e chutou para linda defesa de Volpi. Já pelo lado tricolor, as chances foram com Raniel, que substituiu o lesionado Pablo, e Reinaldo, que acertou belo chute obrigando o goleiro alviverde a mandar para escanteio.

Quem voltou a assustar foi o São Paulo, de novo com Pato, em chute colocado que terminou resultando em escanteio para os mandantes. Aos 27’, o Palmeiras chegou ao gol de empate em lance curioso onde Dudu chutou e a bola desviou na zaga tricolor, encobriu Thiago Volpi, bateu na trave e nas costas do goleiro e morreu dentro das redes.

Após tomar o empate, o São Paulo voltou a assustar somente aos 40’,quando Luan chutou de fora da área para fácil defesa de Weverton.

Na próxima rodada...

O próximo jogo do São Paulo é contra a Chapecoense pelo Brasileiro. Já o Palmeiras volta a campo contra o Internacional pela Copa do Brasil.