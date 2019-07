Cuca lamenta empate no clássico paulista: "É um pecado a gente não ter ganhado essa partida" 

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram na última noite de sábado (13), no Morumbi, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com o empate de 1 a 1, com gols de Pablo para o São Paulo e Dudu – sendo esse um gol bizarro – para o Palmeiras.

Após a partida, Cuca analisou a partida feita pelo São Paulo e o resultado da partida: “Eu acho que é um pecado a gente não ter ganhado essa partida pelo que foi o primeiro tempo. Procuramos sair com bola no chão para quebrar a primeira linha do Palmeiras. Criamos bastante, saímos na frente, tivemos o controle. O Palmeiras teve uma chance com o Scarpa para o Volpi defender. Aí vem o segundo tempo, reúno os jogadores e falo que não podemos perder o controle do jogo e temos que matar o jogo".

“O Palmeiras teve uma sorte incrível, um gol espírita. Acho que a iluminação atrapalhou o Volpi. Ele pegou umas ainda que impedido uma boa do Carlos Eduardo. Naquela bola ele foi atrapalhado e muda todo o jogo, bem na hora que o Toró estava para entrar e matar no contra-ataque”, completou o técnico tricolor.

Cuca também comentou a evolução do São Paulo na parte física: “No quesito físico nós evoluímos. Por conta do primeiro semestre ter voltado de um torneio nos EUA, jogadores na Seleção, no Sub-23. Hoje acho que já tivemos uma condição melhor e falta ritmo de jogo. É tão importante quanto o condicionamento. Deu para ver o São Paulo forte e apenas lamentar o resultado”.

Pablo saiu lesionado no intervalo de jogo e preocupou a torcida do São Paulo. Cuca comentou sobre isso e sobre a estreia de Raniel: “Não foi o joelho. Foi o tendão. Estava adaptado ao jogo. Ele (Raniel) estava bem e deu uma caída e mudou, é normal. Tentamos manter a estrutura do jogo. Podia colocar o Toró, mas resolvemos manter uma referência. Acho que a estreia dele foi boa”.

Cuca falou também sobre o trabalho de saída bola que fez na pausa para a Copa América, que foi notado no jogo: “Trabalhei muito a saída de bola. Quando você quebra essa linha o jogo abre para você. Colocamos em prática e quebramos a linha do Palmeiras. O contra-ataque se abriu para gente, mas não conseguimos o último passe”.

Cuca lamentou as chances perdidas pelo São Paulo, que, segundo ele, poderia ter matado o jogo: “É um jogo de duas grandes equipes, e com um minuto (do segundo tempo) eles criaram uma jogada. Isso mexe. Incentiva quem está atrás e segura quem está na frente. Pouco tempo depois, repito, tivemos a chance para matar o jogo e infelizmente não fizemos e fomos penalizados em um gol de muita sorte. O Raniel teve um começo promissor, mas caiu como toda a equipe. O Palmeiras retraiu e não conseguimos achar os espaços”.

O técnico também lamentou o empate sofrido e lembrou que o resultado é diferente de desempenho: “Um empate desse com sabor de derrota ele é muito dolorido. Isso dói mais neles e em mim do que em todo mundo aí. Temos que saber diferenciar um gol desse, se não acontece. Se não acontece o São Paulo estava sendo elogiado pelo que o São Paulo produziu. A gente tem que diferenciar o resultado do desempenho”.

O São Paulo volta aos gramados na segunda-feira (22), às 20h, quando recebe a Chapecoense no Morumbi. Já o Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira (17), às 21h30, quando viaja até o Beira-Rio, para enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil.