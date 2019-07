Barroca elogia atuação defensiva do Botafogo diante do Cruzeiro: "Partida muito linear"

Neste último domingo, o Botafogo foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro e conquistou mais um importante ponto para a sequência do Campeonato Brasileiro. O empate em 0 a 0 ficou marcado pelo baixo nível técnico, mas também pela boa postura defensiva de ambos os times, que não cederam muitos espaços um ao outro. Após a partida, Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva e elogiou a postura de sua equipe, que foi segura mesmo atuando longe de casa.

"De uma forma geral, Botafogo fez uma partida muito linear, sem muitos riscos defensivos. Não sofremos gols em quatro jogos dos 10 que fizemos. Ainda estamos nos desenvolvendo em uma série de coisas que a gente precisa crescer ainda, mas saímos satisfeitos com a entrega dos jogadores".

Perguntado sobre o jogo, o treinador disse ter sido bastante equilibrado e comentou sobre a estratégia imposta pelo Alvinegro diante do Cruzeiro. O comandante afirmou ter saído bastante satisfeito e fez uma análise tática do duelo.

"Acho que foi um jogo equilibrado, o Botafogo com proposta de tentar o jogo mais curto e controlar mais o jogo. O Cruzeiro não precisa de muitos toques na bola para chegar no gol adversário. A gente optou pelo jogo mais curto, a equipe do Cruzeiro não se sente desconfortável com a bola. Ela fica bem tranquila sem a bola, consegue administrar muito bem isso. Na hora que rouba a bola, tem um poder de definição muito grande".

"O primeiro tempo terminou com 63% de posse de bola do Botafogo, e o Cruzeiro com um pouquinho mais chance de gol. E no final o Botafogo ficou com 58% e trocou quase 650 passes, finalizou mais a gol do que o Cruzeiro. Saio satisfeito por enfrentar o Cruzeiro fora de casa, eles vêm com a confiança alta após o jogo contra o Atlético. Entendo que, dentro das circunstâncias, o Botafogo se apresentou bem, com coragem e personalidade. Não vou dizer que foi um bom resultado porque a gente sempre joga para vencer, mas a gente jogou com bom encorajamento dentro do que a gente tinha combinado".

Barroca não escapou do assunto que mais incomoda o Glorioso: os salários atrasados. Porém, o técnico desconversou e disse que se limita a cobrar os jogadores em relação ao desempenho dentro de campo e assuntos desportivos.

"Eu toquei neste assunto na sexta-feira e volto a falar para o torcedor do Botafogo. A minha responsabilidade é preservar o lado desportivo. Cobrar os jogadores neste sentido. E hoje saio daqui bastante satisfeito pela dedicação e performance dos jogadores. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e terminar o primeiro tempo com 63% de posse de bola. Teve chance claríssima no fim do jogo, na qual poderíamos ter feito o gol da vitória".

Por fim, o treinador do Botafogo elogiou a evolução física da equipe durante a parada para a Copa América. De acordo com ele, é essencial estar bem nesse aspecto, principalmente para a sequência de jogos duros que o Brasileirão apresenta.

"Crescemos no segundo tempo, o que indica crescimento físico da equipe no período de preparação de 21 dias. Mantivemos o nível alto. Satisfeitos pela entrega. Agora, é recuperar, fazer ótima semana de trabalhos para enfrentar o Santos, que é adversário muito duro".