Desfalcados, Fluminense e Ceará fecham retomada do Brasileirão no Maracanã

INCIDENCIAS : Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Encerrando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará duelam nesta segunda-feira (15), às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Devido aos outros resultados, as duas equipes entram em campo precisando da vitória. O cenário atual na segunda página da classificação não é nada agradável para tricolores e alvinegros.

Antes da pausa para a disputa da Copa América, o Fluminense empatou com a Chapecoense fora de casa. Neste momento, o Tricolor das Laranjeiras abre a zona do rebaixamento, com 8 pontos, e vai a campo pressionado pelo resultado positivo.

O Ceará, por sua vez, não vence há três partidas. A equipe alvinegra ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos, e vem de derrota na competição. Na última rodada, o Vozão perdeu para o Vasco e acabou se aproximando das últimas posições na classificação.

Nos braços da torcida

Com um treino aberto realizado nas Laranjeiras, o Fluminense encerrou, na manhã deste domingo, a preparação para encarar o Ceará. Mais de mil torcedores compareceram ao local da atividade e demonstraram apoio aos jogadores durante o trabalho.

Sem Luciano, que está de saída para o Atlético-MG, Fernando Diniz deve escalar o Tricolor com a seguinte formação: Agenor; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Daniel e Ganso; Yony, João Pedro e Pedro. O treinador, em entrevista coletiva, comentou sobre a motivação oriunda das arquibancadas.

"A energia da torcida é maravilhosa. A sensação é boa, de fato uma troca de energia muito intensa. Algo que eu já tinha relatado em outros momentos. Este time tem uma conexão especial. Espero que a gente comece um ciclo virtuoso de resultados. A gente tem jogado bem, então, espero que isso tenha resultados".

Vovô desfalcado

O último triunfo do Ceará no Brasileirão ocorreu contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Desde então, foram duas derrotas e um empate na competição. Novamente fora de casa, a equipe de Enderson Moreira terá a missão de reencontrar o caminho das vitórias nesta noite.

O técnico Alvinegro não pode contar com algumas peças importantes para a partida de hoje. O zagueiro Luiz Otávio cumpre suspensão automática pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. Pedro Ken, Wescley, Juninho Quixadá e Bergson, que se recuperam se lesões, também não embarcaram com a delegação para a capital carioca.

Logo, o Ceará deve entrar em campo com Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Fellipe Cardoso.