Buscando liderança da Série B, Ponte Preta recebe Atlético-GO

A Ponte Preta receberá nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, o Atlético-GO pela 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes atravessam bom momento na competição e, quem vencer, pode assumir a liderança. A Ponte é a segunda colocada, com 18 pontos, e o Atlético é o terceiro, com 17.

O atual líder é o Bragantino, com 19 pontos, que joga só no próximo sábado (20), contra o Oeste, fora de casa. Na abertura da rodada, Cuiabá e Sport, que também integra o G4 do campeonato, empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal.

Escalação nova

O técnico Jorginho não poderá escalar a mesma equipe que foi a campo contra o Oeste, já que Abner rescindiu contrato para assinar com o Athletico. Diante disso, o substituto deve ser Diego Renan. Outra novidade é o atacante João Carlos, que foi contratado há um mês e teve a situação regularizada.

A Macaca anunciou, nesta segunda-feira (15), a contratação do jovem Bill, do Flamengo. Ele deve chegar nesta terça-feira (16), assinará contrato por empréstimos até o final do Campeonato Paulista do ano que vem.

Provável escalação: Ivan, Arnaldo, Renan Fonseca, Airton, Diego Renan; Edson, Camilo, Gerson Magrão, Matheus Vargas; Marquinhos, Roger.

Gilvan é dúvida

O zagueiro, que marcou o primeiro gol no clássico contra o Vila Nova, foi substituído na partida do último sábado (13) com dores na panturrilha. Ele embarcou para São Paulo ainda com dores, então é dúvida para o jogo desta terça-feira. Caso ele não se recupere, o substituto é Oliveira.

O Dragão também fez um anúncio nesta segunda-feira; a equipe confirmou a contratação do atacante Rodrigo Rodrigues, de 23 anos, que estava no ABC.

Provável escalação: Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan (Oliveira), Nicolas; André Castro, Moacir, Jorginho; Matheus, Pedro Raul, Mike.