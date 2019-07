Pablo sofre lesão no tornozelo e desfalca São Paulo por quatro semanas

O atacante Pablo, do São Paulo, sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito após queda no confronto com o Palmeiras, no último sábado (13), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deverá ficar fora dos gramados por até um mês e já iniciou tratamento, já que não passará por cirurgia.

Ele se reapresentou, juntamente com os outros jogadores do Tricolor, no domingo (14) e realizou exames. Os médicos descartaram uma lesão mais grave e, na manhã desta segunda-feira (15), após exames em um hospital na capital paulista, a lesão no tornozelo foi detectada.

Quem deve assumir a posição é o recém-contratado Raniel, que chegou do Cruzeiro. No sábado, foi ele quem entrou no lugar de Pablo.

Pablo não jovaga desde 30 de março. O atacante esteve fora da equipe por conta de dores na panturrilha e estava em recuperação de cirurgia após retirar um cisto na coluna lombar.