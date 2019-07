Rojas fará cirurgia para retirada de ponto e desfalca São Paulo por mais tempo

O jogador Rojas, do São Paulo, vai atrasar um pouco mais a sua volta aos gramados. Isso porque ele passará por cirurgia para retirada de ponto que causa dor no joelho direito. É um procedimento simples e o atacante segue o plano de recuperação.

Mesmo assim, ainda não há previsão que ele volte aos gramados, já que ele só poderá a voltar a treinar quando tiver preparação física. Ele chegou a treinar sob supervisão de fisioterapeutas, mas não se sabe quando ele poderá integrar o time profissional.

Ele não joga desde outubro do ano passado, no jogo contra o Vitória, quando rompeu os ligamentos cruzados do joelho direto. A expectativa é que ele consiga jogar o Campeonato Brasileiro desse ano. O São Paulo é o nono colocado com 15 pontos somados até aqui.

O próximo desafio do time de Cuca na competição é contra a Chapecoense na próxima segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada. Caso saia de campo com a vitória, o Tricolor paulista pode encostar no G4.