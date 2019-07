Cuiabá recebe o Sport na Arena Pantanal querendo embalar na Série B

Cuiabá e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Pantanal, abrindo a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mato grossense vai em busca do resultado positivo para começar a figurar na primeira página da classificação. Já o Leão da Ilha, por sua vez, não quer ficar distante do G-4 e enfrenta o Dourado visando mais um triunfo na competição.

Na última rodada, a equipe da casa derrotou o Vitória, em Salvador, e se recuperou na competição. Neste momento, o Cuiabá ocupa a 13ª posição, com 11 pontos, e almeja embalar na Série B. Assim, a partida desta noite se torna muito importante para o Dourado.

O Sport não quer se distanciar dos líderes. O Rubro Negro é o 7º colocado e soma 16 pontos, mesma pontuação do Botafogo-SP, clube que fecha o G-4. Há uma semana, o Leão empatou por 2 a 2 com o São Bento, também fora de casa, e enfrenta o Cuiabá querendo a vitória.

Problema defensivo

Itamar Schulle tem algumas dúvidas para escalar o Cuiabá. Isso ocorre porque Ednei está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na última partida. Assim, o técnico ainda não sabe se opta por Alef ou William Barão para compor a dupla de zaga ao lado de Anderson Conceição.

O volante Marino, também suspenso, é outra baixa para Schulle. Em contrapartida, Jean Patrick retorna e fica à disposição do treinador. Com isso, o Cuiabá deve entrar em campo com a seguinte formação: Victor Souza; Jonas, William Barão (Alef), Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Djavan e Alê; Felipe Marques, Jean Henrique e Gilmar.

Dúvida Rubro Negra

João Igor é desfalque certo para o técnico Guto Ferreira nesta noite. O volante sofreu uma lesão no tornozelo e abriu um espaço no time titular do Sport. Yago e Ronaldo foram os mais cotados para assumir a vaga, mas o treinador ainda não decidiu quem começará jogando diante do Cuiabá.

Nos treinamentos realizados durante a semana, Guto esboçou a equipe Yago entre os titulares. Com isso, o Sport deve começar a partida com Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Yago (Ronaldo), Charles e Leandrinho; Ezequiel, Guilherme e Hernane.