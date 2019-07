Vasco entrará com pedido para impugnar partida contra o Grêmio

Após a polêmica com o VAR, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o departamento jurídico do Vasco deve acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) até terça-feira para impugnar a derrota contra o Grêmio.

Em entrevista ao site do Globoesporte.com, o diretor de futebol do Vasco, André Mazzucco falou sobre o assunto.

“A gente não concorda com o que aconteceu no jogo. Viemos de uma preparação muito boa em Foz do Iguaçu e queríamos algo a mais nessa partida. A gente entende que o VAR é importante, mas estamos entrando em uma área de interpretações de lances que estão causando confusões. Foi um lance desconectado e uma avaliação equivocada. Não houve reclamação dos jogadores do Grêmio. Mudou o panorama do jogo.”

No jogo contra o time gaúcho, o cruzmaltino saia na frente por 2 a 0, até que árbitro Rodolpho Toski Marques revisou o lance no árbitro de vídeo, marcou falta de Rossi no início da jogada e anulou o segundo do gol de Yago Pikachu. O time do Grêmio acabou vencendo de virada o jogo por 2 a 1.

O próximo jogo do Vasco é no próximo sábado (20), em São Januário ás 11 horas da manhã, contra o Fluminense.