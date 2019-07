Atlético-MG busca virada dos sonhos contra Cruzeiro para avançar na Copa do Brasil

Chegou a hora para Atlético-MG e Cruzeiro darem o pontapé para a segunda parte do emocionante duelo válido pela fase de quartas de final da Copa do Brasil 2019. Se há menos de uma semana o cenário era completamente incerto para ambos os lados, desta vez a Raposa tem uma confortável vantagem em mãos para enfrentar seu maior rival fora de seus domínios, já que bateu o Galo pelo placar de 3 a 0 no primeiro jogo.

A partida de volta está marcada para quarta-feira (17), às 19h15, no Estádio Independência - em Belo Horizonte (MG). O Galo, que busca uma difícil redenção absoluta de placar após um duro 3 a 0 fora de casa, tem bons motivos para acreditar que pode dar alegrias a seu torcedor na noite desta quarta-feira na capital mineira. Isso porque o time vem de uma vitória fora de casa por 2 a 1 nos minutos finais contra a Chapecoense em sua última partida disputada pelo Campeonato Brasileiro. Além da recuperação imediata, o Horto terá mais uma vez cada cheia para o torcedor atleticano empurrar seu time durante 90 minutos, já que quase 20 mil ingressos já foram comercializados para o clássico.

Do outro lado, o time celeste deve apostar em sua solidez defensiva para deixar o Atlético-MG longe de sua área e tentar os contra golpes para surpreender o time da casa. Ariel e Thiago Neves, que saíram no empate em 0 a 0 contra o Botafogo no último jogo realizado pelo clube, estão garantidos na decisão de quarta-feira.

O Atlético-MG nunca foi eliminado em fases de mata-mata pelo Cruzeiro. Precisando de um saída rápida e eficiente de jogo, Rodrigo Santana indica que deve colocar dentro das quatro linhas apenas um volante de ofício para encarar o time azul: Zé Welison. O provável Atlético-MG deve ser formado com: Victor; Patric, Réver (Maidana), Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison; Chará, Elias, Luan (Otero) e Cazares; Alerrandro.

Zé Welison segue na equipe titular alvinegra, desta vez como o único meio-de-campo defensivo do time

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O time cinco estrelas não perde por quatro gols de diferença desde o ano de 2012. Na primeira metade do ano, foi no próprio Independência que o Cruzeiro segurou o Atlético-MG e levantou a taça de campeão mineiro do ano de 2019. Além disso, Mano Menezes terá um prato cheio e uma de suas maiores especialidades para enfrentar o time alvinegro mais uma vez, já que o treinador gaúcho sabe e bem montar times que exploram contra-ataques em velocidade. ​Repetindo a equipe que goleou seu rival na primeira perna, no Mineirão, o comandante deve escalar o Cruzeiro da seguinte forma: Fábio; Romero, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha.

Flávio Rodrigues de Souza (AB/SP) será o árbitro da partida, assistido por Danilo Ricardo Simon Manis ( FIFA/SP), Alex Ang Ribeiro (AB/SP) e Vinicius Furlan (AB/SP). Thiago Duarte Peixoto (AB/SP) será o dono do Árbitro de Vídeo (VAR).