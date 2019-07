Lateral-esquerdo do Botafogo, Victor Lindenberg é emprestado ao Santa Cruz

O lateral-esquerdo Victor Lindenberg é o novo reforço do Santa Cruz para o semestre final de 2019. Sem espaço no elenco do Alvinegro carioca, Victor viajou para Pernambuco nesta segunda-feira (15) e deve integrar a equipe do treinador Milton Mendes para os próximos compromissos do clube na Série C.

Com 34 partidas oficiais desde que se profissionalizou em 2018, Victor é um exemplo da filosofia do Botafogo em dar rodagem aos jogadores oriundos da base que estão sem espaço na equipe principal. Com passagens pelo Paysandu e Marcílio Dias, esteve no Santa Cruz de Natal/RN, por onde jogou por 12 vezes na atual temporada.

Sem entrar em campo desde 17 de março, Victor se torna uma opção para a carente lateral-esquerda do Santa Cruz, que só tem um atleta para a posição. Vale lembrar que o contrato do jovem com o Glorioso se encerra em dezembro deste ano, juntamente com o empréstimo ao time pernambucano, que caso termine positivamente pode render uma renovação de vínculo do atleta.