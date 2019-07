Pressionados, Coritiba e São Bento se enfrentam pela Série B

Coritiba recebe a equipe do São Bento na noite desta terça-feira (16), às 19h15, no Couto Pereira, em jogo válido pela 10ª rodada da Série B. As duas equipes estão em situação delicada na tabela. Enquanto o alviverde paranaense ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos e longe do G-4, o Azulão amarga uma posição no Z-4, em 17º, com oito pontos.

Coritiba tem campanha pior que a de 2018 na Série B

Os tempos não têm sido favoráveis para o torcedor coxa-branca. Segundo ano na Série B, rival conquistando títulos importantes e agora uma campanha pior do que a do ano passado. Em 2018, o Coxa estava na quinta colocação, com 17 pontos, cinco a mais que a atual campanha, lutando para subir. Em 2019, o aproveitamento é de apenas 44% e a colocação é na segunda parte da tabela.



Para tentar voltar a brigar por uma posição no grupo de acesso, a equipe comandada por Umberto Louzer deve ter algumas mudanças na partida desta terça. Os dois laterais ainda não estão definidos, com a lateral direita proporcionando briga por vaga entre Sávio, que teve desempenho abaixo do esperado contra o Criciúma, e Felipe Mattioni, que não atua desde 10 de março por conta de lesão.



"Ele jogou comigo na minha estreia, mas saiu com uma lesão e sofreu com isso. Ele cresceu bastante, voltou na intertemporada e treinou no time principal. É uma formação testada", disse o técnico sobre Felipe.



Na direita, Fabiano, que também teve rendimento fraco, briga por vaga com William Matheus, que pode ser surpresa. No meio de campo Matheus Sales ganha mais uma chance já que Vitor Carvalho está suspenso. Thiago Lopes e Luiz Henrique completam o meio campo.



PROVÁVEL CORITIBA: Wilson; Felipe Mattioni (Sávio), Walisson Maia, Sabino e Fabiano (William Matheus); Matheus Sales, Luiz Henrique, Thiago Lopes, Rafinha e Robson; Rodrigão.

Régis abandona tratamento contra as drogas e está fora da partida

O lateral-direito do São Bento, Régis, não deve jogar contra o Coritiba nesta 10ª rodada. O jogador teria abandonado o tratamento contra as drogas, por vontade própria, e como consequência foi cortado pela comissão e diretoria. Por meio de nota oficial, a assessoria do clube informou que as devidas providências serão tomadas.



"Ele abandonou o treinamento e a gente lamenta a ausência dele. Ele vinha treinando, participando dos jogos, focado. A gente não sabe ainda o motivo, mas a gente lamenta a situação. A gente sabe que é um processo, que não é tão simples. A gente torce para ele se recuperar, para que ele consiga como ser humano a voltar a ter dignidade", comentou técnico Doriva sobre o ocorrido.



Como consequência, a equipe deve sofrer grandes alterações, com uma formação contendo 3 volantes não sendo descartada. Uma novidade pode ser o atacante Paulinho Boia, que chegou emprestado do São Paulo e já pode atuar.



PROVÁVEL SÃO BENTO: Henal; Pablo, Guilherme Mattis, Wesley e Guilherme Romão (Mansur); Fábio Bahia (Paulinho Boia), Doriva e Vinícius Kiss; Cafu, Minho e Zé Roberto.