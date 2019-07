Apesar da vantagem, Léo pede foco ao Cruzeiro na Copa do Brasil: "Tudo pode acontecer"

Falta apenas dois dias para os últimos confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. Vencedor do jogo de ida por 3 a 0, o Cruzeiro passa de fase até com uma derrota por dois gols de diferença. O zagueiro Léo fez questão de lembrar que não existe nada ganho, porém, precisam manter o mesmo ritmo.

“A decisão de mata-mata é de 180 minutos. São dois jogos. Temos uma certa vantagem, que construímos no primeiro. No segundo, tende a ser um jogo geralmente muito mais difícil, com várias questões, um jogo bem competitivo, principalmente por ser no Independência. A gente sabe que (o Atlético-MG) é um time de qualidade, de força também. Mas, esperamos manter o ritmo, foco e equilíbrio para conseguir nosso objetivo. Não tem nada resolvido. Sabemos que muitas coisas podem acontecer em uma partida de futebol. Nosso foco é sempre buscar a vitória e o objetivo é passar de fase”, destacou.

O camisa 3 reforçou que tudo pode acontecer. Para ele, é necessário ter uma atenção dobrada.

“Não existe essas questões entre nós jogadores, não existe a questão de já ganhou. Estamos frisando e reforçando que será um jogo difícil, competitivo. Em um jogo de futebol, tudo pode acontecer. É ter atenção redobrada, motivação lá em cima, para que possamos buscar o nosso resultado. Em meio às dificuldades e problemas, temos que conseguir superá-los para fazermos uma boa partida”, reforçou.

A Raposa está com um calendário apertado. Além da Copado Brasil, possui o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Léo frisou que são muitas partidas, mas que o time está focado.

“O mês de julho é muito importante. Temos vários jogos decisivos, de mata-mata, de Copa do Brasil e Libertadores. No meio temos jogos do Brasileirão. Nosso foco e pensamento são intensos para esse mês. São jogos muito importantes e decisivos. Ontem, contra o Botafogo, buscamos o resultado, a vitória, mas infelizmente ela não veio como queríamos. Vamos virar a chave novamente para a Copa do Brasil. A equipe está focada para buscar nosso objetivo”, explicou.

Cruzeiro e Atlético-MG irão se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h15, no Independência.