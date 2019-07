Fluminense tem oportunidades, mas empata com Ceará no Maracanã

No dia marcado pelo reencontro do atacante Pedro com a torcida e a contratação do meia Nenê, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Ceará no Maracanã. O jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcado mais uma vez pelo VAR.

Gol de Pedro e golaço do Vozão

O primeiro tempo foi bem movimentado com as principais chances do Fluminense. O time mandante pressionou até os 25 minutos e perdeu boas chances com João Pedro e Yony González. Parando em Diogo Silva e errando o alvo.

Depois, a resposta do Ceará veio numa cobrança de falta que fez Agenor trabalhar. Aos 40 minutos, Pedro balançou as redes. Após cobrança de escanteio, Nino desviou e o camisa 9 na segunda trave mandou para as redes. O gol ainda teve que ser confirmado pelo VAR, já que o bandeira tinha anulado.

Aos 48 minutos, o empate do Vozão. Também depois de um escanteio, a bola ficou viva e o zagueiro Tiago Alves fez um golaço de bicicleta, levando a igualdade do placar para o vestiário.

O lance que originou o escanteio foi logo em seguida do suposto pênalti sobre Yony González (Thiago Ribeiro / AGIF)

Pressão e VAR

O Fluminense voltou para o segundo tempo com a mesma postura do primeiro, posse de bola buscando os espaços. O time jogava no campo de ataque, mas não conseguia concluir pra gol.

Aos 13 minutos, Fellipe Cardoso e Mateus Gonçalves foram lançados em profundidade, mas apenas Mateus tocou na bola e finalizando para o fundo das redes, após muita demora e consulta ao VAR, o juiz da partida anulou o gol, alegando que Fellipe Cardoso, em posição irregular, havia participado da jogada.

A anulação animou a torcida e o Flu que continuou em cima, mas sem obrigar o goleiro cearense a trabalhar como no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Caio Henrique cruzou na medida para Pedro que desperdiçou a chance do jogo e consagrou o goleiro adversário. Mesmo os 10 minutos de acréscimos não foram suficientes para o Flu conquistar os 3 pontos.

O destaque positivo e negativo ficou por conta do meia Ganso, que teve boa atuação, mas tomou terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Vasco na próxima rodada.