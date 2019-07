Fernando Diniz lamenta empate e chances perdidas: "Nossa bola precisa entrar"

O treinador Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva após o empate do Fluminense com o Ceará em 1 a 1, no Maracanã. O comandante iniciou analisando o resultado. Para ele, o início do segundo tempo não foi característico do Tricolor Caricoca.

“Jogamos o primeiro tempo bem e certo. No segundo, fizemos o jogo de transição. Foi errado. Esse jogo não é o jogo do Fluminense. Só no meio do segundo tempo que oferecemos oportunidades de contragolpe ao Ceará, que não precisava. A bola não entrou. Tivemos volume alto de finalizações, o goleiro deles foi o melhor em campo. A nossa bola precisa entrar. Sofremos o gol em lance que pareceu ser pênalti no Yony, ficamos meio parados e saiu o gol do Ceará” disse.

Paulo Henrique Ganso levou o terceiro cartão amarelo na partida e está fora do clássico contra o Vasco, no próximo sábado (20). Diniz afirmou que há a possibilidade do camisa 10 ser substituído pelo recém chegado Nenê.

“Se tiver regularizado, tem chance. Tem de treinar. É uma pena perder o Ganso, ele está cada vez melhor.”

A equipe deixou o campo sob vaias dos 23 mil torcedores presentes no Maracanã. Para Diniz, a torcida tem o direito de reclamar e afirmou que o time está sempre buscando melhorar.

“A torcida tem todo o direito de se manifestar. O que eu posso falar sobre a demonstração de carinho no treino de ontem é o que vale para mim. A gente tem de saber acatar e melhorar. Torcedor quer ver o time vencer. A gente tem de continuar produzindo e vencer as partidas.”

Desperdício

Sobre as chances perdidas, Diniz ressaltou que isso incomoda os jogadores, pois acabam deixando de acumular pontos na competição. E que as jogadas estão sendo criadas.

“O que mais incomoda no nosso time é a gente criar e não concluir em gol. Está sendo o diferencial de deixar pontos no caminho. A gente tem treinado. Além disso, temos atletas que finaliza bem. Tem o Pedro, João Pedro, Ganso... são atletas que rotineiramente fazem gols. Espero que a bola entre para a gente ganhar os jogos.”

Diante do Ceará, Diniz escalou Pedro e João Pedro no ataque, ao lado do colombiano Yony González. O treinador garantiu que é possível escalar os dois centroavantes juntos.

“Acho que dá, sim. João Pedro, no primeiro tempo, foi bem. Finalizou e cumpriu taticamente. Ele já jogou do lado na base e vai se adaptar com os treinos.”

Diniz finalizou falando sobre qual posição pretende escalar Nenê. Segundo o treinador, isso será decidido conforme os treinamentos.

“É móvel, tem qualidade e é decisivo. Ele pode jogar em mais de uma posição. Vamos ver como ele chegou e ver qual a posição que ele pode atuar”, encerrou.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), contra o Vasco. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 11h, em São Januário. O Tricolor é o 15º colocado na tabela, com nove pontos conquistados.