Autor do gol, Pedro agradece apoio da torcida e garante foco no Fluminense

O atacante Pedro concedeu entrevista após o empate do Fluminense com o Ceará no Maracanã. O camisa nove teve boa atuação e marcou o gol da equipe, mas lamentou o resultado.

“Fico feliz com o gol, mas infelizmente o resultado não veio. É a primeira vez que jogo os 90 minutos (desde retorno de lesão), importantíssimo para eu voltar a minha melhor forma. Fico feliz com o gol, mas infelizmente o resultado não veio. Agora é levantar a cabeça e pensar no Vasco.”

Antes da partida, o centroavante recebeu vaias devido à polêmica envolvendo a investida do Flamengo. No entanto, a maior parte preferiu aplaudi-lo. Pedro comentou a reação da torcida.

“Me preparei para isso, para lidar com a pressão. A torcida é soberana. Entendo o lado dela. Fico pelos gritos de “O Pedro vai te pegar” e fico feliz pelo gol de hoje. Quero agradecer a torcida pelo apoio”.

Este foi o quarto gol de Pedro após a lesão no joelho que o deixou fora dos gramados por vários meses. O atacante comemorou, mas afirmou que o mais importante é a equipe sair vitoriosa.

“Muito importante assumir a artilharia do clube no Brasileiro. Mas meu foco é sempre buscar a vitória primeiro. Os gols vão saindo naturalmente, como sempre foi. Procurar melhorar minha forma física e dar o melhor para o Fluminense”.

“Não estou sabendo dessa proposta do CSKA”

Sobre o possível interesse do CSKA, da Rússia, o centroavante afirmou que desconhece a proposta e garantiu o foco no Fluminense.

“Não estou sabendo dessa proposta do CSKA. Meu foco está aqui no Fluminense. Sempre foi (foco no Fluminense). Sempre trabalhei, sempre dei meu máximo aqui dentro. E não vai ser diferente. Minha gratidão por esse clube é eterna.”

E a comemoração, Pedro?

Pedro abriu o placar para o Fluminense aos 40' do primeiro tempo. No entanto, teve que esperar o lance ser revisado pelo VAR antes da sua tradicional comemoração. Para ele, foi mais emocionante.

“Sempre faço esse gesto (de bater no peito) para torcida gritar meu nome. Não foi diferente hoje. Depois fui fazer a reverência e não deu tempo (bandeira anulou), mas fiz depois (VAR deu o gol).”

No final do segundo tempo, o atacante quase marcou seu segundo gol na partida, o que daria a vitória para o Fluminense. Mas o goleiro Diogo Silva fez ótima defesa e evitou. Pedro afirmou que foi mérito do arqueiro cearense.

“Cabeceei no contrapé do goleiro, ele fez um milagre ali. A bola quicou e foi para o alto, não bateu e correu, como eu queria que fosse. Infelizmente não entrou, mérito do goleiro.”

Pedro falou também sobre jogar ao lado de João Pedro, também centroavante. Segundo ele, a equipe teve diversas chances, que acabaram sendo desperdiçadas.

“Diniz pediu para os laterais fazerem mais essas bolas na área, porque tinha eu, Yony e João Pedro. Mas faltou aproveitarmos mais no 1º tempo, onde tivemos diversas chances.”

O atacante finalizou afirmando que foi sua melhor partida desde o seu retorno. E garantiu mais uma vez que está sempre dando o seu melhor no Fluminense.

“Achei que hoje foi meu melhor jogo depois do retorno da lesão. Agora é trabalhar mais nos treinamentos e crescer ainda mais no Fluminense. Sempre vou procurar dar o meu melhor, não importa qual jogo seja”, encerrou.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), contra o Vasco. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 11h, em São Januário. O Tricolor é o 15º colocado na tabela, com nove pontos conquistados.