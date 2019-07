Santos acerta direitos de imagem e premiações atrasadas com elenco e comissão técnica

Na última terça-feira (16) o Santos quitou suas dívidas com o elenco. Segundo a Gazeta Esportiva, alguns jogadores e parte da comissão técnica estavam a três meses com seus direitos de imagem e premiações atrasados, como o técnico Jorge Sampaoli.

Com o pagamento, o Santos agora está em dia com todas as pendencias que existiam com os jogadores e comissão técnica.

Os direitos de imagem fazem parte da composição do salário dos jogadores e comissão técnica como um todo. Essa fatia do salário pode chegar em até 40%. No Santos, cerca de um terço do elenco tem o seu salário nesse formato.

O alvinegro fez o pagamento dos salários mesmo sem receber os 20 milhões de euros do Real Madrid, cerca de 85 milhões de reais, por conta da compra de Rodrygo por parte do clube espanhol. O Real Madrid tem até o dia 31 de julho para pagar essa dívida, mas a expectativa na baixada é de que esse dinheiro já chegue essa semana.