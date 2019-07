Marinho valoriza vitória frente ao Bahia e elogia fase do Santos: “Muito favorável”

Na última terça-feira (16), o atacante Marinho concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Muito brincalhão, Marinho abriu a coletiva dizendo que não teve chuteira do seu tamanho para usar, mas que o modelo exposto na mesa dentro da sala da coletiva era de seu tamanho.

Marinho falou sobre a vitória do Santos e como o time reage ao resultado de empate do Palmeiras, atual líder, lá dentro do campo: “É impossível a gente ficar sabendo de alguma coisa (resultado do jogo do Palmeiras) com a partida rolando ali, um jogo difícil contra o Bahia, que vem numa crescente muito grande no Campeonato, mostrou isso no jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil. A gente sabia que ia ser um jogo difícil lá. Conseguimos criar chances e fazer o gol com o Sánchez. É como eu falei na saída do estádio: time que quer ser campeão tem que ganhar fora de casa”.

O Santos é o vice-líder do Brasileirão. Com 23 pontos, o time da Vila está apenas três atrás do Palmeiras. Para Marinho, a competição deve ser pensada jogo a jogo: “Nossa equipe pensa jogo a jogo. Como eu falo pros meninos lá dentro: cada jogo tem que ser uma final. Precisamos estar vencendo para sonhar com o título. Isso nos mantém perto do líder. Temos que fazer o que a gente vem fazendo na semana, trabalhando. Me perguntaram se a gente empatasse contra o Bahia seria um bom resultado, mas quem quer ser campeão tem que ganhar todas. Foi uma grande vitória que nos mantém próximos ao líder”.

Sánchez, autor do gol da vitória da última partida, foi muito elogiado pelo atacante, que também exaltou Sampaoli: “É um cara que na posição que ele joga é onde ele se sente bem, foi um dos melhores em campo e foi premiado com um gol, pela partida que fez, assim como toda a equipe. É um jogador que a gente sabe que vai render, como todo jogador na sua posição. O Sampaoli é um treinador muito inteligente, que sabe onde cada jogador pode render mais, às vezes coloca um jogador um pouco mais avançado, um pouco mais recuado, pra uma forma de jogar melhor da equipe”.

Marinho também elogiou muito a fase de sua equipe, mas ressaltou o foco que o time deve manter para não perder o ritmo no final do campeonato: “Acho que por tudo que a equipe fez nesse início de Brasileirão, o momento é muito favorável, mas precisamos manter isso. Não adianta começar bem e cair de produção e na hora que importa você não estar lá em cima. Vamos continuar trabalhando da melhor forma. O grupo brinca bastante, mas no nosso trabalho, a gente mantém a concentração para buscar o resultado”.

E, por fim, Marinho comentou a situação onde se encontra: o atacante ainda não balançou as redes pelo Santos. Mas ele diz estar tranquilo quanto a isso: “Quero que seja logo. Estou querendo mais que qualquer outra pessoa que esse gol saia, mas estou tranquilo. Claro que quero fazer meus gols. Quando o primeiro sair da aquela tranquilizada. Mas não dá para ficar ansioso demais, porque senão as coisas não acontecem. Vai sair na hora certa”.

O Santos joga apenas no domingo (21), quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h.