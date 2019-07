Raí responde Andrés Sanchez após acusação: "Ele tem coisas mais graves para se preocupar"

No treino desta terça-feira (16), o diretor-executivo de futebol Tricolor negou as acusações feitas pelo rival Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. Além de criticar, e dizer que Raí não estava fazendo um bom trabalho pelo São Paulo, o presidente corintiano ainda afirmou que o ex-camisa 10 estaria tentando ocupar o cargo de coordenador de seleções, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Logo após a Copa América, Edu Gaspar deixou o cargo na entidade para ser contratado como diretor pelo Arsenal. Durante uma entrevista, Andrés foi questionado sobre o trabalho de Raí, e o presidente respondeu: "Ele está telefonando para vir para a CBF e ocupar o lugar do Edu. Falta de respeito com o torcedor do São Paulo, e com o presidente do clube".

No entanto, o presidente em meio a entrevista foi avisado de que Juninho Paulista seria o nome para ocupar o lugar de Edu Gaspar.

"Antes de ser Juninho Paulista, ele (Raí) ligava na CBF para vir para o lugar do Edu. Todo mundo sabe. É que vocês não são bem informados, mas no futebol se sabe. Liga para o Leco, para o Raí, e pergunta", completou o presidente.

"Primeiro, é lamentável ter que vir aqui para falar da declaração do Andrés Sanchez. Segundo, estou aqui em respeito a torcida do São Paulo, não largo desafio no meio e não troco o São Paulo por nada. Terceiro, se ele está falando de mim e do São Paulo é porque está preocupado com a gente. E, por fim, todo mundo sabe que ele tem coisas mais graves para se preocupar", respondeu Raí.

Além disso, o ex-dirigente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha postou hoje em suas redes sociais um print de uma conversa com Raí, no dia 18 de junho, sobre a sua ida para a CBF. Em meio a conversa o atual diretor-executivo do clube foi conciso ao dizer que não teria vontade de trabalhar na entidade.

"Vou cumprir minha missão de colocar nos trilhos, apesar de muita gente atrapalhar e torcer contra!", afirmou Raí.

“Diálogo meu com Raí há algum tempo sobre o São Paulo e CBF. Informal e de amigos. Raí jamais postulou qualquer posição aqui e sempre se preocupou com suas responsabilidades no clube. Talvez não devesse me meter, mas não posso aceitar mentiras. Jamais houve convite daqui nem desejo do Raí pelo cargo”, ressaltou Marco Aurélio Cunha, atual coordenador de futebol feminino da CBF.