Cuiabá empata com Sport no apagar das luzes pela Série B

Cuiabá e Sport se enfrentaram na noite desta segunda-feira (15) pela abertura da 10ª rodada da Série B, em jogo realizado na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Com o empate entre as equipes em 1 a 1. O Sport saiu na frente com o volante Yago, mas aos 50’ Anderson Conceição empatou para o time da casa.

Após vencer o Vitória fora de casa, o Cuiabá teve a seu favor sua torcida diante do Sport, e buscava mais um resultado positivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Leão vinha de um empate contra o São Bento após estar vencendo o jogo, e a vitória nesta noite, levaria a equipe de volta ao G-4 da competição.

Pênalti polêmico

Com os dois times mostrando bastante nervosismo nas armações de jogadas, viu se muitas faltas e poucos lances perigosos. Aos 20’, após erro da defesa rubro-negra, um pênalti foi marcado a favor do Cuiabá, entretanto após uma paralisação de 5 minutos e a confirmação do pênalti, o goleiro Maílson defendeu a cobrança de Rincon. A reclamação teve início após o árbitro marcar o penal e o assistente indicar impedimento no lance.

Precisando do resultado, mas com pouca inspiração ofensiva, o Sport chegou com perigo apenas duas vezes no primeiro tempo. A primeira após grande falha do goleiro do time da casa, Victor Souza, mas nenhum atacante rubro-negro conseguiu aproveitar. Já no fim do primeiro tempo, Ezequiel chutou cruzado, causando susto a torcida local.

Zagueiro artilheiro e salvador

Diferente da primeira etapa, o jogo começou quente. Logo aos 2’ após cobrança de escanteio, o volante Yago abriu o placar para Leão. Buscando o empate, a equipe do Cuiabá partiu para o ataque e chegou com perigo logo aos 6’, quando Escobar tocou de cabeça e o zagueiro Rafael Thyere salvou o time pernambucano em cima da linha.

No apagar das luzes, aos 50’, Anderson Conceição fez o gol salvador do Cuiabá, empatando a partida para os donos da casa. O zagueiro, que já havia marcado na rodada anterior contra o Vitória, repete a dose em seu segundo jogo com a camisa do Auriverde. Empate que deixa o Sport no G-4, mas com chances de sair dependendo dos resultados das demais partidas. Já o Cuiabá é o 13º com 12 pontos conquistados.

E agora?

Na próxima rodada, o Cuiabá viaja até São Paulo para enfrentar a equipe do Guarani, no dia 23, às 19h15. Já o Sport, joga no dia anterior, contra o Brasil de Pelotas. Após duas rodadas fora de casa, a equipe rubro-negra volta a jogar na Ilha do Retiro, o jogo será realizado às 20h.