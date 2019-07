Biro Biro sofre parada cardíaca em treino do Botafogo

O treino do Botafogo desta terça-feira (16) foi marcado por tensão. O atacante Biro Biro sofreu uma parada cardíaca durante atividade no campo anexo ao Estádio Nilton Santos e foi reanimado no vestiário e levado às pressas Clínica São Vicente, na zona Sul do Rio de Janeiro.

O jogador chegou bem e conversando com os médicos do clube. Os próximos passos, definidos pela equipe médica, serão de um ecocardiograma e outras protocolos complementares.

O Botafogo informa que o atleta Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Bastos, médico do clube que realizou o atendimento ainda no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames. — Botafogo F.R. (@Botafogo) 16 de julho de 2019

O médico responsável pelo atendimento ao jogador, Eduardo Saad - que realizou a ablação em Biro Biro no ano passado, quando o mesmo atuava na China - comentou sua situação ao chegar no hospital.

"Ele está muito bem, acordado, estável, conversando, com pressão boa, absolutamente normal. A gente não tem certeza ainda do que ocorreu. Ele tem histórico de ter feito no ano passado tratamento de uma arritmia benigna, nenhuma arritmia que pudesse causar morte súbita para ele ou algo que se aproximasse disso.", disse Saad.

Ainda segundo o médico, é cedo para afirmar se o jogador vai continuar ou não a carreira.

"É muito difícil afirmar isso nesse momento. Como disse inicialmente, a gente ainda não tem ideia exatamente do que causou esse mal-estar hoje. É precipitado dizer que aconteceu A, B ou C diagnósticos. Temos que reinvestigar. Nos exames recentes, ele não tinha nada de maligno no coração. Isso pode mudar? Pode. A gente precisava reavaliar, mas ainda é muito cedo para falar alguma coisa.", falou.

A última vez que Biro Biro entrou em campo foi em 24 de fevereiro, quando ainda atuava pelo São Paulo.