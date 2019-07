Biro-Biro passará por novos exames após mal-estar em treino do Botafogo

A assessoria do Biro-Biro informou durante a noite desta terça-feira que o jogador se recupera positivamente no Hospital São Vicente, Gávea, Zona Sul do Rio, e deverá passar por novos exames durante o dia de hoje (17).

O jogador que foi anunciado há uma semana pelo Glorioso teve um mal-estar durante a sessão de treinos, e apesar do boato de ter sido uma parada cardíaca ser descartada pelo cardiologista responsável pela recuperação do atleta, foi confirmado que Biro-Biro esteve inconsciente no vestiário, necessitando ser reanimado ainda no clube.

Após o susto, o médico Eduardo Saad garantiu que a recuperação do jogador é positiva.

"Ele está muito bem, acordado, estável, conversando, com pressão boa, absolutamente normal. A gente não tem certeza ainda do que ocorreu. Ele tem histórico de ter feito no ano passado tratamento de uma arritmia benigna, nenhuma arritmia que pudesse causar morte súbita para ele ou algo que se aproximasse disso. Foi liberado para jogar, tinha exames periódicos em vários clubes diferentes, na China e no Brasil", disse Saad.

Presente na clínica, o médico do clube Ricardo Bastos, revela os procedimentos iniciais quando Biro-Biro teve o mal-estar durante o treino.

"Ele caiu no campo. Vimos o sinal vital, decidimos levá-lo para dentro do nosso departamento onde tinha uma maca. Estabilizamos o Biro Biro, o deixamos num quadro mais estável e decidimos transportá-lo para o hospital para fazer a investigação e dar mais conforto a ele.", afirma Bastos.

Sob cuidados da equipe médica, Biro-Biro realizará outros exames cardiológicos durante essa quarta-feira. Até o presente momento está descartada qualquer problema maligno no coração que afete sua carreira profissional.