Umberto Louzer ressalta ‘jogo de alma’ do Coritiba e garante pé no chão nos próximos jogos

Jogando no Couto Pereira pela décima rodada da Série B do Brasileirão, o Coritiba venceu por 2 a 1 o São Bento e assumiu a nona posição da tabela, com 15 pontos. Os gols foram marcados por Zé Roberto e Rafinha. Já para os visitantes, Doriva descontou.

O técnico Umberto Louzer mostrou-se satisfeito com a reação e o desempenho dos atletas do Coxa na partida. Consolidada a vitória, foi abraçado por todos do elenco.

"O apoio do torcedor. Empurrou a equipe e nos ajudou bastante a conquistar essa vitória. Eu como comandante falo pelo jogadores, a nossa satisfação pela pontuação mas em momento algum perdemos a convicção, não deixamos de trabalhar e vamos trabalhar muito. O que vale frisar dessa vitória é um jogo de alma, muito espírito, entramos na competição. É isso o que o torcedor espera da gente. Tivemos a possibilidade de ter um placar maior mas não vou entrar na parte tática. Atleta lesionado mas se entregando e foi premiado com um belo gol."

Sofrendo grande pressão por parte da torcida verde envolvendo protestos e reclamações pelo baixo desempenho da equipe mostrado nos últimos jogos, o treinador falou, em entrevista coletiva, sobre o trabalho desenvolvido, suas concepções e os principais obstáculos a serem vencidos daqui em diante.



"Eu vou sempre me ocupar para fazer minha equipe jogar bem e vencer. Eu não faço uma análise só pelo resultado. Não é isso que eu acredito. Jogar pelo resultado vai me levar até certa parte da tabela, até certa parte da competição. Estamos para marcar história, para voltar para a primeira divisão. Não posso perder a minha convicção e deixar de acreditar e de como enxergo o futebol. Porém, demanda tempo. A gente tem dificuldades com lesões, suspensões e não conseguir trabalhar com todo o elenco juntos. Você, após um jogo difícil, ser abraçado por todo o elenco, não tem preço. Vamos fazer de tudo para voltar até a primeira divisão. Não medirei esforços. Estou de corpo e alma aqui."

O autor do gol que deu a vitória ao clube paranaense, Rafinha, comemorou a volta em grande estilo e agradeceu pelo apoio.

“Eu estava esperando esse momento acontecer de sair o primeiro gol da minha volta. E eu tive a felicidade de sobrar aquela bola e fazer o gol. Fazia tempo que eu estava precisando de uma bola dessa. Eu dedico isso a todos os funcionários e torcedores. Vai ser difícil ganhar da gente aqui."

O próximo desafio do Coxa será contra o Vila Nova-GO, também em casa, na terça-feira (23), às 19h15, pela 11ª rodada da Série B.