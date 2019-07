Flamengo e Athletico-PR duelam pela classificação à semifinal da Copa do Brasil

Vai pegar fogo! Após um grande jogo na Arena da Baixada, que terminou empatado em 1 a 1, Flamengo e Athletico-PR voltam a se enfrentar na partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil, nessa quarta-feira (17) às 21h30, no Maracanã. Quem passar no confronto entre os Rubro-Negros pegará o vencedor de Bahia x Grêmio na semifinal.

Após goleada e ousadia contra o Goiás, Jesus repete mistério para encarar o Furacão

Depois da goleada impiedosa contra o Goiás, 6 a 1, o Flamengo reencontrará o Maracanã com mais de 60 mil torcedores nessa quarta, contra o Athletico-PR. Embalado, o Rubro-Negro carioca tentará se classificar para a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo, e seguir em busca do tetracampeonato.

O português Jorge Jesus repetiu o mistério e fechou o último treinamento no Ninho do Urubu, na última terça-feira (16), e não divulgou a escalação. Após a partida contra o Esmeraldino, o treinador destacou que poderia fazer novas mudanças a cada partida, incluindo o confronto de logo mais:

"Jogamos de três em três dias. A equipe tem que ser rodada, não é fácil. Como fazem alguns treinadores, nunca vai acontecer de saírem 11 e entrarem 11. Na Europa ninguém faz isso."

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Diego), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Buscando a classificação no Maracanã, Athletico terá que superar desfalques

Após uma importante vitória sobre o Internacional no domingo (14), o Furacão enfrentará novamente o Flamengo, dessa vez no Maraca lotado, buscando novamente surpreender a equipe rubro-negra carioca. Na última rodada do Brasileiro em 2018, com reservas, venceu por 2 a 1 e, nesse ano, sofreu a virada na reta final, após fazer uma boa partida novamente com reservas, e perdeu por 3 a 2.

O técnico Tiago Nunes já saiu classificado do estádio, em sua jovem carreira. Foi contra o Fluminense, pela Sul-Americana no ano passado, quando venceu por 2 a 0, repetindo o placar do jogo de ida na Arena. Porém, apesar do bom futebol praticado pela sua equipe, o Furacão ainda não venceu fora de casa nessa temporada. Caso não quebre esse jejum, a classificação só poderá acontecer nos pênaltis, após um novo empate no tempo normal.

Para completar a dificuldade, o Rubro-Negro paranaense terá um novo desfalque para a partida: o zagueiro Lucas Halter, que se lesionou ainda na primeira partida, não se recuperou a tempo e será substituído por Robson Bambu. O treinador segue sem contar com Thiago Heleno e Camacho, suspensos por doping.

A provável escalação do Athletico-PR é: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Robson Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben.